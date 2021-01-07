Экс-футболист "Шахтера" рассказал, как поступают в донецком клубе с молодыми игроками

Экс-футболист "Шахтера" Артур Авагимян рассказал, что у молодых игроков донецкого клуба, которые не особо успешны, по сути нет особого выбора в продолжении карьеры.

По словам бывшего игрока юношеской сборной Украины, выступающего ныне за одесский "Черноморец", у футболиста есть только два варианта: либо идти в "Мариуполь" в аренду, или оставаться в дубле "Шахтера".

"Например, если тебя выгоняют, говорят, что ты уже не подходишь "Шахтеру" и ты идешь в "Мариуполь", то компенсацию за тебя не платят. А если в другой какой-то клуб, то 100 000 долларов. У нас в Украине таких денег за молодого игрока никто не заплатит", – цитирует Авагимяна "Брутальный футбол".

Как сообщал OBOZREVATEL, ассистент главного тренера "Шахтера" Луиша Каштру Максим Нагорский, рассказал, что иногда забывает слова, сказанные наставником, и тогда ему приходится придумывать что-то от себя.