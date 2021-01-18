Экс-динамовец Алиев заявил, что не всегда понимает украинский язык: спортивные итоги 17 января

Бывший футболист киевского "Динамо" Александр Алиев высказался об украинском языке, а биатлонистку Анастасию Меркушину, несмотря на коронавирус, поселили вместе с командой.

Кроме того, тренер "Динамо" Мирча Луческу придумал для подопечных новое упражнение.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 18 января. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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