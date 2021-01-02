Единственное наказание – смертная казнь, – белорусский футболист о силовиках

Белорусский футболист Андрей Карбовский заявил, что больше не может молчать о ситуации с жестким разгоном мирных протестов против нелегитимного президента Александра Лукашенко.

Он рассказал, что его терпение лопнуло после видео с избиением людей в супермаркете, в который всегда ходят его близкие. Спортсмен считает, что единственным справедливым наказанием для силовиков была бы смертная казнь.

"Я очень долго накапливал в себе злость, обиду, переживания за близких. После смерти Бондаренко (художник и активист – Ред.) мне на глаза попалось видео, что в "Гиппо", куда всегда ходят мои родители, моя бабушка, тетя с двоюродным братом, избивают людей. Меня такая злость взяла и просто сдали нервы. Что касается жесткости, считаю, это абсолютно заслуженное отношение к людям, которые так относятся к своему народу. Меня никогда не учили агрессии, насилию и тому, чтобы я желал кому-то смерти, но в данной ситуации для этих людей – только смертная казнь. Единственное наказание. Прощения быть не может. Они хуже немцев в годы Великой Отечественной войны", – цитирует слова Карбовского издание Tribuna.

Напомним, что протесты в Беларуси начались после сфальсифицированных выборов в августе 2020 года и продолжаются до сих пор. Люди вышли на митинги, когда появились предварительные результаты, согласно которым Лукашенко набрал около 80% голосов. Силовики прибегли к жестким методам разгона массовых акций, в частности они используют водометы, резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее брата четырехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой оштрафовали после избиения ОМОНом.