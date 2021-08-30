Драматичный выход 'Шахтера' в ЛЧ, презентация Петракова в сборной Украины: обзор спортивных СМИ

Главными темами весьма пестрой в информационном плане футбольной недели стали: прорыв "Шахтера" в Лигу чемпионов, непростой жребий группового турнира для горняков и киевского "Динамо", ожидание дебюта Александра Петракова в сборной.

УКРАИНСКИЕ "ВИШЕНКИ" НА ТОРТЕ "ШАХТЕРА"

Даже выездная победа над французским "Монако", по мнению аналитиков, не делала вице-чемпиона Украины фаворитом дуэли за путевку в основную сетку Лиги чемпионов. И уже первый тайм харьковского поединка подтвердил: "Шахтеру" достался очень сильный и искушенный оппонент. Однако, пропустив до перерыва два "сухих" мяча, команда Роберто Де Дзерби все же сумела перевести игру в овертайм и в итоге первенствовала по сумме двух встреч.

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"Не знаю, заслужили мы сегодня или нет, ведь у "Монако" было много шансов, – выступление итальянского специалиста на послематчевой пресс-конференции получилось весьма ярким, эмоциональным и образным. – У "Монако" есть физические качества, есть индивидуальность... Но у нас есть то, чего нет у других команд – большое сердце и стальные яйца... Мы столкнулись со сложностями, а потом сердце и яйца аннулировали разницу, которая была..." (Footboom.com, 26.08.21).

"Мы сами виноваты, что не смогли решить в нашу пользу эту игру в первом тайме, – подвел итог визави донецкого тренера, хорват Нико Ковач. – У нас были моменты, плюс замечательные сэйвы Пятова… У "Шахтера" – один удар в створ и два гола. Да, это может быть нечестно, но жизнь продолжается" (Footboom.com, 26.08.21).

Относительно счастливого для горняков исхода борьбы в отечественной прессе явственно прослеживаются два вектора мнений: во-первых, благодаря чему и кому "Шахтер" завоевал место в самом престижном клубном турнире с соответствующим денежным бонусом; во-вторых – вопреки чему стало возможным это достижение.

Наличие в игре донетчан стойкости и воли к победе усмотрели лишь немногие авторы.

"У горняков снова появился характер, позволяющий вытягивать игру даже со счета 0:2, даже тогда, когда мяч буквально валится с ног, а травмы выдергивают из состава ключевых исполнителей. Именно самоотдача, вера в тренера и партнеров позволили дончанам компенсировать ошибки, а также индивидуальные тактические огрехи, которых, чего уже греха таить, было много. И если раньше горняки старались играть на чистых мячах, избегая стыков, а львиная доля желтых карточек приходилась на долю Тараса Степаненко, то сейчас, если того требует ситуация, на грани фола может сыграть буквально любой", – считает, например, Сергей Сытник (Footboom.com, 25.08.21). Делая на этом основании вывод: несмотря на короткое время работы в Украине, Де Дзерби уже сумел показать эффективность своих методов.

Большинство коллег с автором не согласны, настаивая на том, что в ответной игре с "Монако" итальянцу не хватило гибкости, и это его упрямство едва не стоило "Шахтеру" места в Лиге чемпионов, принесшего клубу несколько десятков миллионов долларов.

"Де Дзерби, несмотря на победу в Монако, не захотел добавить в центр поля разрушителя Степаненко, который мог бы лучше противостоять атакам соперника, чаще и лучше отбирать мячи и выигрывать единоборства, – исследует проблему Олег Барков (Ua.tribuna.com, 26.08.21). – Вместо этого мы снова увидели тройку хавбеков, главными характеристиками которых являются контроль мяча и техника, но никак не игра в отборе".

Первый тайм, по мнению журналиста, вообще – худшее, что было с "Шахтером" в этом сезоне. Сумасшедший темп, высокий прессинг, контроль мяча – все это помогло "Монако" быстро добиться необходимого результата. И команда Де Дзерби ничего не могла этому противопоставить. Хозяева недопустимо много теряли мяч, совершали ужасные ошибки в обороне и были совершенно беспомощными в созидании. У своих ворот "Шахтер" позволял делать все, что хотелось – 24 удара со стороны французов, из них 8 в створ. А вот по чужим воротам за 120 минут был нанесен всего один удар.

"Шахтер" с предложенной тактикой соперников совершенно не справлялся, поэтому даже при минимальном количестве голевых моментов у ворот дончан было заметно, что оппоненты предлагают куда более интересный и содержательный футбол", – резюмирует Football.ua (26.08.21).

"Цифры из матча в Харькове ужасают, – подкрепляет визуальные наблюдения статистикой Football24.ua (25.08.21). – "Монако" аж 20 раз бил из пределов штрафной, создал 7 явных голевых моментов (по подсчетам Opta) и наиграл на 4,25 ожидаемых гола – такой высокий xG редко увидишь даже в поединках с десятком забитых мячей... Монегаски дважды выходили один на один с Пятовым, попадали в штангу, пробивали с метра и душили "Шахтер".

Тот факт, что итальянский наставник, по сути, отказался строить игру с учетом всех сильных сторон и недостатков "Монако", наталкивает на мысль о не совсем пока ясном понимании синьором Роберто первоочередных задач и условий, в которых он оказался.

"Де Дзерби не захотел как-то подстраиваться под соперника. Это не его стиль, он гнет свою линию в любом матче, при любых раскладах. В "Сассуоло" за это наказывали, но мало кто отмечал. В "Шахтере" за такое накажут, и мимо такого подхода тренера точно не пройдут болельщики, специалисты и будущие работодатели итальянца. Если ты не хочешь быть гибким, топ-тренер из тебя не выйдет", – "подсказывает" апеннинцу Олег Барков (Ua.tribuna.com, 26.08.21).

"Проблема в тому, що "Шахтар" – не "Сассуоло". І одного стилю тут недостатньо, – вторит ему Александр Сажко (Ua.tribuna.com, 26.08.21). – В цій команді завжди потрібен результат. В ідеалі – здобутий красиво, але якщо не виходить – то як завгодно... Упертість головного тренера, на відміну від періоду роботи італійця в "Сассуоло", вже викликає не повагу, а відверте здивування".

Во многих отчетах о матче с "Монако" находится место выводу: "Шахтер" не совсем заслуживал места в Лиге чемпионов, но все-таки добыл его – благодаря редкому везению и игре своего голкипера.

"Шахтеру" повезло, что у него есть Андрей Пятов, – читаем у Олега Баркова (Ua.tribuna.com, 26.08.21). – Есть вопросы по первому пропущенному голу – отбил он мяч перед собой. Но это в первую очередь следствие отсутствия игровой практики. Однако если бы не Пятов, сейчас мы рассуждали бы о причинах поражения горняков, а не выходе в ЛЧ. Голкипер за матч отразил шесть ударов, некоторые из них были суперсложными".

Весьма символично, что именно украинский футболист стал первой звездой поединка в составе горняков, вновь предложенном Де Дзерби в этаком "экспортном" варианте.

"На второй тайм Де Дзерби выпустил еще более чудесную команду – в том плане, что в ее составе остался лишь один игрок с украинским паспортом, – констатирует Денис Борисенко (Footclub.com.ua, 25.08.21). – И дальше бедный Пятов отдувался за весь Донбасс, а заодно и Украину в одиночку. Нет, бразильские волшебники и примкнувшие к ним Соломон с Траоре пытались изменить ход провально складывавшегося карнавала, но их потуги не выглядели подготовленными и тем более продуманными".

И еще один наш земляк сказал в итоге свое веское слово в этом футбольном спектакле. Молодой Михаил Мудрик оказался одним из "джокеров" Роберто Де Дзерби (в некоторых СМИ итальянца уже окрестили "гением замен"), соорудив курьезный второй гол в ворота "Монако", ставший в итоге решающим.

"Именно юному украинцу в итоге и суждено было стать героем вечера. Михаил завалил фрагмент игры от момента своего появления на поле до конца первого овертайма, но с такой психологической поддержкой, которую ему прописал в коротком перерыве Де Дзерби, попросту невозможно было не поверить в свои силы, – читаем на Sport.ua (26.08.21). – Ключевой рывок Мудрик совершил на 114-й минуте, когда отобрал мяч у Тчуамени в центре поля, а уже через несколько мгновений простреливал с левого фланга штрафной, но Агиляр неудачно подставил ногу, и срезал мяч в свои ворота. Вот таким вот образом и повернулась Удача лицом к украинскому футболу".

"МУЖИКИ", А СЛОВА НЕ СДЕРЖАЛИ…

Второй представитель Украины в еврокубковой квалификации – луганская "Заря" – увы, разочаровала и в ответном матче с австрийским "Рапидом", уступив в Запорожье 2:3 (и 2:6 по сумме обеих отборочных встреч Лиги Европы).

"Мы завтра выложимся на полную, постараемся быстрый гол забить, контролировать мяч, уберем индивидуальные ошибки, которые привели к пропущенным голам на прошлой неделе, ну и про реализацию тоже забывать не будем, – заверял накануне игры главный тренер луганчан Виктор Скрипник (Zarya-lugansk.com, 25.08.21). – Могу позавидовать тем болельщикам, которые завтра придут на матч, ведь они не увидят на поле равнодушных игроков "Зари". Я уверен, что ребята отдадут все силы для того, чтобы невозможное стало реальным".

На следующий день сложилось впечатление, что подопечные одного из самых прогрессивных и авторитетных на сегодня наставников Украины сделали на поле все с точностью до наоборот, вдохновив тренера на краткое резюме: "Значит, такой у нас уровень..."

Команда не сдержала слова, данного тренером от ее имени. Что в очередной раз публично – через прессу – поставило под сомнение право игроков "Зари" именоваться "мужиками". Особенно на фоне достижений экс-наставника луганского коллектива Юрия Вернидуба и его нынешнего клуба, молдавского "Шерифа".

Украинские журналисты после бесславного вылета "Зари" из Лиги Европы не преминули напомнить, что свое прозвище луганчане заслужили именно при Вернидубе, за недюжинный характер и умение бороться до конца. Сейчас же "мужики" – это скорее характеристика кадровой ситуации: состав одного из лидеров отечественного футбола сформирован за счет возрастных в большинстве своем исполнителей, притом преимущественно весьма среднего класса.

"Футболістам "Рапіда" є що доводити керівництву, вболівальникам і самим собі. Це вони – "мужики" в інтерпритації Юрія Вернидуба, – считает Михаил Юхименко, автор сайта Football24.ua (26.08.21). – Це вони при доволі посередньому складі здобувають результат проти рівних суперників і не тільки. Це їх цілеспрямовано шукали скаути, порівнюючи зі схожими виконавцями й ведучи боротьбу проти клубів-конкурентів.

А що втрачає футболіст "Зорі"? Абсолютно нічого. Не піде в "Зорі" – піде у "Ворсклі". Не піде у "Ворсклі" – "Колос" чи "Десна" запропонують непоганий контракт, та ще й у єврокубках дозволять пограти. В найгіршому випадку, вони знайдуть якогось середнячка у Білорусі чи Казахстані. За тим же принципом живуть і наші клуби, підписуючи дешевих футболістів з певним рівнем, не намагаючись знайти щось цікавіше".

"Два увесистых поражения от австрийского клуба все мы, конечно же, воспринимаем болезненно, – развивает тему портал Zbirna.com (26.08.21). – Тешим себя иллюзиями, что у нас сильнее чемпионат, но это далеко не так – в Австрии точно сильнее организация. Возможно, "Заре" этим летом не хватило четкости в селекционной работе. Быть может, тренерского прагматизма или элементарного фарта. Сути это не меняет – бронзовый призер УПЛ уже в который раз не может попасть в Лигу Европы сквозь сито квалификации. Хорошо, что в УЕФА придумали утешительный турнир, и теперь Заря попробует реабилитироваться в Лиге Конференций".

Да, в отличие от "Ворсклы" и "Колоса", "Заря" осталась на еврокубковой арене. Но впечатления от игры команды – ничуть не лучше, чем от провального выступления полтавчан и коваливцев. Отсюда – и уничижительные оценки от прессы.

"Что-то попыталась сделать "Заря", но этого лучше было бы не видать. Все выглядело до примитивности медленно, неуклюже и слабо", – вынес вердикт Sport.ua (26.08.21).

"Гравці "Рапіда" на запорізькому стадіоні виглядали, як старшокласники, яких попросили зіграти проти дошкільнят", – констатирует Георгий Грошев (Ua-football.com, 26.08.21).

"Заря" осталась командой "для внутреннего пользования", умеющей решать локальные задачи в чемпионате, но, увы, теряющейся на фоне даже европейских середняков", – заключает Terrikon.com (26.08.21).

Еще не так давно Виктора Скрипника и его подопечных ставили в пример многим в украинском футболе. Сегодня же отмечается, что команда, похоже, остановилась в развитии. И вопросы здесь не только к менеджменту клуба, но и к самому наставнику.

"Загалом, було таке враження, що у "Зорі" просто немає команди, а тільки набір посередніх футболістів. А пан Скрипник, схоже, просто чекає завершення свого контракту у клубі, бо вже втомився ліпити цукерку самі знаєте з чого", – допустил на основании просмотра матчей с "Рапидом" Игорь Цвик (Sportanalytic.com, 27.08.21).

Как бы то ни было, "Заре" предоставлен шанс исправить впечатление от смазанного старта сезона. В новом турнире УЕФА – Лиге конференций – луганчанам выпала весьма любопытная группа, с итальянской "Ромой", болгарским ЦСКА и норвежским "Будё-Глимт". Есть и на кого посмотреть, и кому себя показать.

То же самое, конечно же, касается и результатов жеребьевки наших полпредов в Лиге чемпионов.

СУРОВОЕ ОБАЯНИЕ ЖРЕБИЯ

Киевляне, попавшие в четвертую корзину жеребьевки, оказались в квартете с "Баварией", "Барселоной" и "Бенфикой". "Шахтер" будет спорить за продолжение борьбы с "Интером". "Реалом" и "Шерифом".

"Как и год назад, "Шахтер" и "Динамо" получили топовых соперников на групповой стадии и явно перед стартом турнира не входят в когорту клубов, от которых ожидают выхода в следующий раунд Лиги чемпионов и продолжения борьбы за трофей будущей весной, – делится соображениями Sportarena.com (27.08.21). – Украинским грандам снова придется проверить себя на фоне серьезных европейских команд и попытаться дать им достойный бой, тем самым удивив футбольную общественность".

Если не считать сенсационного новичка Лиги чемпионов "Шерифа", жребий не проявил благосклонности к украинским клубам. Впрочем, все зависит только от них. Подобные результаты рассеивания можно воспринимать и как отличную возможность заявить о себе на международной арене.

Любопытной особенностью группы с участием "Шахтера" является то, что и горняки, и два фаворита состязаний – чемпион Италии "Интер" и испанский гранд "Реал" – в межсезонье сменили главных тренеров. Поэтому даже с учетом прошлогоднего пребывания этих трех клубов в одной "пульке" нынешние расклады видятся несколько иными. А соперничество с подопечными украинского тренера Юрия Вернидуба лишь придаст этому мини-турниру интриги и интереса с нашей стороны.

"Мы очень уважаем "Шериф", – подчеркнул Роберто Де Дзерби, комментируя итоги жеребьевки. – Мы уважаем все команды, которые выступают в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне мы видели, что "Интер", когда начался групповой этап, возможно, подошел с другими ожиданиями, и в итоге закончил на четвертом месте. В Лиге чемпионов нужно всегда уважать всех и думать о каждом матче" (Terrikon.com, 27.08.21).

"Динамо", выбравшее себе "Интер" в качестве одного из летних спарринг-партнеров и получившее от миланцев весьма полезный, хоть и болезненный, урок (0:3), второй сезон кряду попало в одну группу с "Барселоной". Насколько выросла команда Мирчи Луческу за год, покажут не только встречи с каталонцами, но и дуэли с другими старыми знакомыми по еврокубкам – "Баварией" и "Бенфикой".

"Группа у нас очень сильная, но мы не для того выиграли чемпионат Украины и прошли весь этот путь, чтобы кого-то бояться, – заверяет капитан киевлян Сергей Сидорчук. – У "Динамо" есть все возможности, чтобы достойно пройти это испытание, показать качественный футбол и сделать шаг вперед в своем развитии. Такие матчи приносят не только опыт, но и понимание того, к чему необходимо стремиться и расти" (Fcdynamo.kiev.ua, 27.08.21).

С игроком согласен и президент клуба Игорь Суркис. По его мнению, "Динамо" имеет все возможности достойно противостоять любому сопернику, показывать хороший уровень футбола, не забывая при этом о результате.

"В прошлом году команда набралась необходимого опыта в Лиге чемпионов, – считает Игорь Михайлович. – В нынешнем сезоне мы ждем тяжелейшие поединки. "Динамо" будет играть с полной самоотдачей в каждом матче, а на турнирную таблицу посмотрим после завершения группового турнира... Надеюсь, что все наши игроки осознают уровень ответственности, понимают, в каком клубе они играют, и отдают себе отчет о том, что за них будет болеть огромная армия украинских болельщиков" (Fcdynamo.kiev.ua, 26.08.21).

Руководство клуба выполняет обещания, данные главному тренеру относительно усиления коллектива накануне старта в европейских состязаниях. По словам И.Суркиса, уже совершенными трансферами дело не ограничится, до закрытия трансферного "окна" клуб планирует приятно удивить поклонников новыми кадровыми решениями.

Любому из новичков явно придется побороться за место в основном составе у Мирчи Луческу, чьи подопечные два последних матча чемпионата страны выиграли у "Десны" и "Колоса" с общим счетом 11:0!

Впрочем, по мнению почетного члена УЕФА, экс-президента "Динамо" Григория Суркиса, даже подобная голевая феерия – не повод почивать на лаврах.

"Ребятам нужно задуматься над тем, чтобы не терять концентрацию ни на минуту матча, – высказал Григорий Михайлович свое мнение после выигрыша у "Колоса" (Fcdynamo.kiev.ua, 29.08.21). – Ведь соперники в группе Лиги чемпионов – "Барселона", "Бавария" и "Бенфика" – нам этого прощать не будут. Поэтому динамика в игре "Динамо" с этими командами должна сохраняться с первой до последней секунды матча – и тогда, уверен, мы сможем с большим оптимизмом смотреть в будущее".

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПЕТРАКОВА

Г.Суркис прокомментировал также изменения на тренерском мостике национальной сборной Украины, по-доброму напутствуя нового наставника команды Александра Петракова.

"Он был тренером в детской школе "Динамо", когда я еще был президентом клуба, – напомнил Г.Суркис (Fcdynamo.kiev.ua, 29.08.21). – Это специалист, которому ничего не нужно доказывать на сегодняшний день. Он – опытный, профессиональный тренер, со своей идеей игры. Это он доказал на чемпионате мира в Польше, победив со своими подопечными. Никто не считал сборную Украины фаворитом, но команда дала результат, которого никто не ожидал. У него есть тренерский штаб, которому он доверяет, есть игроки, с которыми он уже переговорил лично. Уверен, он сосредоточится на задаче набрать как можно больше очков, и, по его словам, для национальной команды каждая игра будет как финал. Игра забудется, при этом желательно, чтобы счет был в нашу пользу после каждого матча".

Сам Александр Васильевич в общении с прессой затронул некоторые краеугольные аспекты своей деятельности на новом посту.

"Така специфіка національної збірної – тут часу на розкачку немає. Треба бути професіоналами й уміти зібрати команду за два дні, – цитирует Петракова официальный сайт ассоциации (Uaf.ua, 29.08.21). – Мене цікавить результат. Ми завжди ставимо перед собою максимальні завдання. Ми прийшли сюди не за контрактами, паперами або приставками. Нам просто цікаво. Ми з хлопцями поставили завдання потрапити на чемпіонат світу в Катарі. Подивимося, як воно вийде. Але якихось гучних заяв ми ніколи не робили й робити не будемо".

Относительно прагматичного стиля, приписываемого командам, которые доселе возглавлял А.Петраков, тренер не стал лукавить: "Можливо, я прагматик. Кажуть, що потрібно показувати якийсь футбол, який всі називають яскравим. Я знаю, що у футбол завжди грають на результат. Як національна збірна може не грати на результат? Може я й прагматик, але повинна бути ігрова дисципліна. Грає гімн країни, піднімається прапор. Але вийти й зіграти красиво для когось, але програти – не для мене" (Uaf.ua, 29.08.21).

Об этом Александр Петраков поведал на официальной презентации штаба сборной, которая состоялась в воскресенье, за трое суток до стартового поединка осенней сессии отборочной стадии чемпионата мира-2022.