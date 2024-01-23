Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис выразил уверенность в том, что в ближайшие годы команды из РФ не ждут большие успехи на международных турнирах. Экс-игрок киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" не согласился с роспропагандой, которая продвигает нарративы о том, что отстранение практически никак не сказывается на уровне спортсменов.

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Об этом Канчельскис заявил в интервью порталу Чемпионат.com, отвечая на вопрос о "лучших временах для российского футбола". Уроженец Кировограда (ныне – Кропивницкий), который предал Украину и поддерживает войну против родной страны, добавил, что сейчас невозможно объективно оценить нынешний класс россиян.

"Опять скажут, что я не оптимист. Но я боюсь, что очень-очень-очень долго этого придется ждать. Для начала нужно вернуться в ФИФА, УЕФА, чтобы Россию вернули в отборы чемпионатов мира и Европы, в Лигу чемпионов и так далее. А дальше уже смотреть, насколько мы отстали за эти два года. Тогда уже можно будет делать какие-то выводы и строить стратегические планы", – сказал Канчельскис.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков опроверг возвращение команд из РФ в юношеские турниры УЕФА в 2024 году. А бывший игрок сборной РФ Роман Широков с угрозами в адрес УЕФА и словами о "стране-победительнице" отметил, что россияне вернутся в европейские футбольные турниры на своих условиях.

Как сообщал OBOZ.UA, российский спортивный юрист Михаил Прокопец пожаловался на то, что ФИФА и УЕФА "не готовы на компромиссы", вспомнив об "украинских активистах".

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