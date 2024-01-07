'До границы нам было 15 минут'. Украинский футболист рассказал, каким образом выехал из страны

Украинский полузащитник венгерского "Кечкемета" Михаил Месхи признался, что после начала полномасштабной войны успел выехать из Украины еще до того, как границы официально закрыли. 26-летний уроженец Донецка в феврале 2022-го года был игроком ужгородского "Миная".

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"До границы нам было буквально 15 минут – и мы успели проехать до того, как закрыли выезд всем мужчинам. Это болезненная тема для меня, но в тот момент я размышлял только о безопасности своей семьи", - цитирует Месхи Tribuna.

По словам футболиста, он "ехал в никуда", так как денег особо не было.

"Мы остановились у моего друга Рябенко Даниила. Он тогда был вратарем моей прошлой команды "Мезекевешд". Жили у него около полугода. Я не мог найти команду, у меня самого еще был контракт с "Минаем". Но летом появилась возможность перейти в "Кечкемет", мы с "Минаем" поговорили, и они по-человечески отнеслись ко мне и дали разрешение на этот трансфер", - заявил Месхи.

"Кечкемет" выступал во второй лиге Венгрии и смогла добиться повышения в классе.

"С переходом сюда мне очень помог еще один наш соотечественник Михаил Ряшко. Он позвонил тренеру, и мне сообщили, что я могу приехать на просмотр. Я был на просмотре около двух или трех недель. И в результате подписал контракт", – сказал Месхи.

Отметим, что Месхи с лета 2022 года провел за "Кечемет" 35 матчей во всех турнирах, сыграв в общей сложности более 1000 минут. В активе хавбека 2 результативные передачи.

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