"Динамо" заинтересовалось полузащитником "Бенфики" – СМИ

"Динамо" запросило информацию об опорном полузащитнике "Бенфики" Габриэле. Футболист не входит в планы главного тренера "орлов" Жорже Жезуша.

Как сообщает издание A Bola, киевляне являются не единственным клубом, который проявил интерес к бразильскому футболисту. Отмечается, что португальский гранд рассматривает только полноценную продажу игрока.

Напомним, что трансферное окно в Украине закрывается в пятницу, 3 сентября.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего Габриэла в 7 миллионов евро. Его контракт с "Бенфикой" действует до лета 2024 года.

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Он начинал свою карьеру на родине и уже в 17 лет попал в структуру "Ювентуса". За первую команду туринцев бразилец не провел ни одного матча. После пяти лет, проведенных в арендах в итальянских клубах, полузащитник перешел в испанский "Леганес", а оттуда в 2018 году был куплен "Бенфикой".

За "орлов" Габриэл отыграл 100 поединков, в которых отметился 5 голами и 7 результативными передачами.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад "Динамо" объявило о трансфере бразильского флангового нападающего Витиньо.