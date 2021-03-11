"Динамо" – "Вильярреал": онлайн видео голов Лиги Европы

Киевское "Динамо" в эти минуты на поле столичного НСК "Олимпийский" проводит первый матч 1/8 финала Лиги Европы.

Подопечные Мирчи Луческу играют с испанским "Вильярреалом".

Счет во встречи был открыт уже на 30-й минуте. Гости атаковали вторым темпом. После выноса с линии ворот Чуквуэзе выиграл подбор. Жерар Морено получил мяч в штрафной и резко прострелил, где Пау Торрес забил в пустые ворота.

"Динамо" Украина – "Вильярреал" Испания 0:2 (второй тайм)

Гол: 0:1 – 30 Пау Торрес.

0:2 – 52 Альбиоль.

Динамо – Бущан, Кендзера, Миколенко, Забарный, Сирота, Буяльский, Цыганков, Шапаренко, Сидорчук, Родригеш, Беседин.

Вильярреал – Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес (Фунес Мори, 46), Педраса, Парехо, Тригерос, Капу, Чуквуэзе, Пако Алькасер, Жерар Морено.

Предупреждения: Сидорчук (9), Педраса (24).

Как сообщал OBOZREVATEL, на прошлой неделе "Динамо" в матче 17-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге разгромило "Минай" из одноименного села в Ужгородском районе Закарпатской области.