"Динамо" упустило победу в очередном матче на сборе в Турции

"Динамо" сыграло вничью с ЦСКА 1948 в третьем матче второго тренировочного сбора в Турции со счетом 2:2.

Матч начался с преимущества подопечных Мирчи Луческу, которые с первых минут ринулись вперед, но и болгарский клуб время от времени выбегал в контратаки или пытался воспользоваться ошибками киевлян на их половине поля. Футболисты обеих команд постоянно вступали друг с другом в борьбу, поэтому игра протекала в довольно вязком стиле.

Счет был открыт на 30-й минуте после того, как Александр Караваев выбил мяч вперед, Владислав Ванат сыграл на опережении и вывел Виктора Цыганкова один на один с голкипером. Вратарь ЦСКА 1948 вышел за пределы штрафной площади, но не смог остановить лидера "Динамо", который спокойно пробросил мяч на ход и отправил его в сетку.

На последних минутах первого тайма Цыганков заработал пенальти. Виталий Буяльский не пробил голкипера, а Миккель Дуэлунд неудачно сыграл на добивании.

Вторая половина началась крайне неудачно для подопечных Луческу, которые пропустили уже в первой атаке после удара Марио Топузова. "Динамовцы" на протяжении некоторого времени находились в небольшом шоке, но уверенная игра Георгия Бущана помогла им сохранить ничейный счет.

На 62-й минуте киевляне снова вышли вперед все же реализовав одиннадцатиметровый. На этот раз к точке подошел Карлос де Пена и не оставил шансов голкиперу, который прыгнул в правильный угол.

Команды продолжили играть в открытый футбол, но преимуществом владели все же "армейцы". На 82-й им удалось добиться своего и сравнять счет после ошибки Бущана. Ангела Бастунова вывели один на один с Георгием, он пробил прямо в украинского вратаря, но мяч непонятным образом отрикошетил от перчаток нашего соотечественника и оказался в сетке.

"Динамо" – ЦСКА 1948 2:2 (1:0, 1:2)

Голы: Цыганков, 30, Топузов, 46, Де Пена (пен.), 62, Бастунов, 82.

Первый тайм "Динамо": Нещерет, Караваев, Забарный, Сирота, Миколенко, Шепелев, Андриевский, Буяльский, Цыганков, Дуэлунд, Ванат.

Второй тайм "Динамо": Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Сидклей, Сидорчук, Андриевский, Леднев, Родригес, де Пена, Супряга.

Как сообщал OBOZREVATEL, в двух предыдущих матчах киевляне сначала уступили "Лудогорцу", выигрывая 1:0, а затем на последних минутах вырвали победу у тбилисского "Динамо".