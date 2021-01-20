"Динамо" – "Шахтер" Солигорск: онлайн видеотрансляция

Киевское "Динамо" в четверг, 21 января, в своем втором спарринге на сборах в Объединенных Арабских Эмиратах сыграет против солигорского "Шахтера".

Начало встречи в 15:00 по киевскому времени

Напомним, что для обеих команд это будет первой очной встречей в истории. "Шахтер", впервые с 2005 года выигравший чемпионат Беларуси, уже вылетел в ОАЭ, не смотря на слухи в прессе об отмене встречи.

За несколько дней до игры в СМИ появилась информация об указе самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, согласно которому, клубам с государственной поддержкой запрещается проводить подготовку к новому сезону за рубежом.

Отметим, что для подопечных Мирчи Луческу это станет вторым спаррингом на сборах ОАЭ. Первая игра против польской "Легии" завершилась поражением.