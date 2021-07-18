"Динамо" с игроками сборной Украины одержало победу в Швейцарии

"Динамо", в состав которого вернулись футболисты сборной Украины, выступавшие на Евро-2020, обыграло "Этуаль" на тренировочном сборе в Швейцарии. Поединок, в котором киевлянам противостоял местный клуб из третьего дивизиона, закончился со счетом 2:0.

"Бело-синие" довольно быстро захватили инициативу после немного сумбурного начала встречи. Наиболее заметными игроками киевлян в атаке были Беньямин Вербич и Богдан Леднев.

Именно последнему удалось первым зажечь свое имя на табло. Александр Караваев выполнил точный пас в штрафную площадь, а полузащитник красиво обыграл голкипера и забил в пустые ворота.

Подопечные Мирчи Луческу владели территориальным преимуществом и после перерыва, а швейцарцы продолжали отбиваться, играя против "динамовцев" довольно жестко. Несмотря на постоянные атаки "бело-синих", счет на протяжении долгого времени оставался прежним.

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Удвоить гандикап удалось на 83-й минуте усилиями Дениса Гармаша, который неожиданно исполнил удар с дальнего расстояния и попал в дальний угол.

"Динамо" – "Этуаль" 2:0 (1:0, 1:0)

Голы: 1:0 – Леднев, 33; 2:0 – Гармаш, 83.

"Динамо": Бущан – Караваев (Вивчаренко, 72), Попов (Шабанов, 61), Забарный, Миколенко (Сидклей, 61) – Сидорчук (Коробенко, 61), Шапаренко (Гармаш, 63) – Цыганков (Бенито, 63), Леднев, Антюх (Кулач, 63) – Вербич (Ванат, 46)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее подопечные Луческу разгромили французский "Эвиан" на сборе в Швейцарии.