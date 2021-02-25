"Динамо" отреагировало на публикацию OBOZREVATEL и осуществило мечту 11-летнего фаната, которого обстреляли в Тернополе

Руководство "Динамо" не оставило без внимания публикацию OBOZREVATEL об 11-летнем болельщике команды, которого обстреляли в Тернополе, и помогло пострадавшему Максиму Капустянику (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Киевляне оплатили лечение юного фаната, а после выписки из больницы пригласили его вместе с семьей в клубный офис на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. 11-летний мальчик не только побывал на арене любимого клуба, но и получил в подарок оригинальную форму столичной команды.

В коротком интервью Максим поделился своими эмоциями и признался, что мечтает стать футболистом.

"Для меня "Динамо" – это такой клуб… Когда я узнал, что мне дадут экипировку, я впервые за последнее время так улыбнулся. Мой любимый игрок – Виктор Цыганков. Я передаю ему привет. Я болею за "Динамо" и мечтаю стать футболистом этого клуба. Я играю на позиции нападающего", – рассказал мальчик.

Президент киевлян Игорь Суркис осудил действия тех, кто стрелял в Капустяника, и рассказал о лечении и реабилитации 11-летнего фаната.

"В безобидной ситуации стрелять в детей… Я этого не понимаю. Это какие-то изверги. Мы полностью оплатили его лечение в "Охматдете", а затем провели реабилитацию на базе "Динамо" с нашими врачами", – прокомментировал ситуацию Суркис-младший.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тернополе в детском саду произошла вспышка инфекции.