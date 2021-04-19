'Динамо' обыграло 'Шахтер': обзор спортивных СМИ

Почти всю минувшую неделю спортивные СМИ жили в предвкушении решающей, по сути, битвы за звание чемпиона Украины. Развязка наступила в субботу. Выиграв на "Олимпийском" в формально гостевой встрече у главного конкурента (1:0), титул, 16-й в биографии, практически гарантировали себе киевские динамовцы.

Поединки "Динамо" и "Шахтера", независимо от их турнирного положения, давно вышли за рамки обыденности. Всеукраинское классико – это не только борьба за очки и соперничество в мастерстве, не только противостояние тренерских идей, но и конфликт, если хотите, футбольных философий, подходов и возможностей в формировании коллективов, использование вспомогательного инструментария в достижении цели.

В конце концов, это борьба за умы болельщиков. И за место под европейским солнцем – прямую путевку в Лигу чемпионов, сулящую клубам как высокий соревновательный уровень, так и очень солидные финансовые дивиденды.

В отличие от нескольких предыдущих лет, когда гегемония горняков, казалось, вышла за рамки допустимого, в нынешнем сезоне все изменилось до наоборот. Теперь уже динамовцы за пять туров до финиша первенства опережали донетчан на семь очков. Резко пошатнувшийся статус "Шахтера" предполагал, что в очной встрече он сделает все возможное, и даже невозможное, чтобы хотя бы сократить отставание.

ЛУЧЕСКУ ПОНУКАЮТ СЫГРАТЬ В ОТКРЫТУЮ

Подогрев к поединку его базирующиеся в Киеве хозяева включили заблаговременно. И объявили, несмотря на локдаун, о продаже билетов на матч с "Динамо". Однако за три дня до игры столичный мэр Виталий Кличко подтвердил, что карантинные меры в связи с тем, что эпидемиологическая ситуация не улучшилась, будут продлены с 16 до 30 апреля. В том числе, запрет на проведение спортивных мероприятий со зрителями.

"Донецкая сторона до последнего атаковала городскую комиссию по чрезвычайным ситуациям в надежде запустить своих поклонников на стадион, – сообщил сайт Dynamo.kiev.ua. – Была установлена четырехуровневая система допуска, при которой шанс попасть в заветную 21 тысячу для простого болельщика сводился почти к нулю. Лояльный зрительский пул должны были обеспечить работники юго-восточных предприятий, для доставки которых была заказана уйма автобусов. Задача – утереть нос оппонентам и их маркетинговым службам" (13.04.21).

Со своей стороны, в известной всем студии канала-транслятора вытащили из нафталина брошенную весной 2016-го Мирчей Луческу фразу о том, что, если, мол, обладатель золота ни разу не обыграл главного конкурента, то и чемпион он не настоящий. И начали мусолить, как бы понукая теперь уже динамовского Мистера то ли к опрометчивым решениям в лобовой схватке, то ли попросту пытаясь вывести его из состояния психологического равновесия.

Даже известный комментатор Алексей Андронов повелся: "Думаю, что Луческу не находится в состоянии деменции, и свои собственные слова помнит. Он понимает, что уступить "Шахтеру" и потом выиграть чемпионат – не очень красивый для него сценарий. Так что будет битва. Луческу просто так не отдаст три очка. Для него победить "Шахтер" – значит, разукрасить чемпионство яркими красками" (Dynamo.kiev.ua, 17.04.21).

А довел все до абсурда штатный "аналитик" донетчан Виктор Грачев. Рассуждая о том, что киевлянам спешить некуда, их устроит даже ничья, что они научились хорошо сидеть в засаде, не умеют играть первым номером и владеть инициативой, что Луческу знает все ходы и выходы потайных троп нашего чемпионата, он пришел к выводу:

"В "Динамо" ничего не изменилось. В мастерстве игроки не прибавили, игра, какая была, такой и остается". Поэтому предстоящий матч должен подтвердить, в состоянии ли "Шахтер" собраться, дать бой и обыграть "Динамо", – резюмировал "эксперт". – Вопрос стоит о самоутверждении и задачах на следующий сезон. Не может чемпион проиграть обе игры ближайшему конкуренту. Если киевляне проиграют, то это будет мнимое чемпионство" (Ua-football.com, 16.04.21).

Свою личную лепту в подогрев страстей внес и директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов, который признался, что до сих пор не может свыкнуться с мыслью, что Луческу – тренер "Динамо". Ведь хорошо его знает по совместной работе, считает идеологом противостояния между "Шахтером" и киевлянами, частью эко-системы горняцкого клуба.

"Как профессионала, как тренера я его уважаю, но никогда не пойму его принципы с точки зрения морали, потому что он эти принципы формировал, – откровенничал Денисов. – Для меня это история раздражения. История, которая ложится в канву предстоящего матча" (Ua-football.com, 16.04.21).

И рассказал другую историю, когда Мирчу представляли киевским игрокам: "Он шел и всем жал руки, но потом резко повернулся и взял за лицо Цитаишвили. Посмотрел, заулыбался… Знаете, так отбирают породистых щенков, лошадей для скачек. В этот момент, мне кажется, Луческу одномоментно и мгновенно утвердился. Ему больше не нужно было ничего делать. Команда уже была его. Теперь Луческу нужно утвердиться с точки зрения победы над "Шахтером" (Ua-football.com, 16.04.21).

Очевидно, только длительное сотрудничество с Мирчей Луческу позволяет одному из главных апологетов донецкого футбола делать подобные сравнения и умозаключения. Можно еще потрепать за загривок, заглянуть в зубы, а то и под хвост – все зависит от того, насколько у впечатлительного Денисова хватит фантазии и буйства мысли.

"Определенные СМИ пытаются оказать на "Динамо" и Луческу своего рода давление в связи с тем, что столичный клуб в этом первенстве пока не обыгрывал главного конкурента, – пришел к выводу обозреватель сайта Football.ua Сергей Горбаченко. – Это делается для того, чтобы Луческу пошел на поводу у эмоций и решился сыграть против "Шахтера" в открытый футбол. Однако динамовский наставник много чего повидал и маловероятно, что поведется на такого рода вбросы" (17.04.21).

И вправду, Мистер предпочел не отвлекаться на злословия. На этом акцентировал внимание и главный редактор сайта "Футбольный клуб" Игорь Линник: "Прежде Луческу активно атаковал соперников как в преддверии важных матчей, так и после их окончания – в случае, если результат складывался не в пользу его команды. Теперь же он не просто сдержан, а предельно и даже упреждающе дипломатичен" (Footclub.com.ua, 14.04.21).

С одной стороны, на взгляд автора, Луческу не имеет желания бросать камни в огород "Шахтера", для которого в прошлом сделал немало полезного. С другой, как тонкий психолог, интуитивно и почти безошибочно чувствует, когда струны игроцких душ нуждаются в натяжении, а когда в ослаблении. Он посылает достаточно сигналов украинцам, с которыми работал в Донецке, о том, что с уважением относится к тому времени.

Своих же подопечных всячески подбадривает, не забывая напоминать о необходимости много и усердно работать. Поэтому, если представить, что в преддверии важной игры Луческу, как бывало прежде, решит поддать парку, это может закрепостить собственных игроков, которым, по чемпионскому счету, и так недостает уверенности, и сплотить футболистов и тренеров соперника.

"Сегодняшнее "Динамо" представляет собой силу, когда работает как предельно отлаженная и дисциплинированная коллективная единица, – резюмирует Игорь Линник. – Настрой и направление развития ей уже заданы. Необходима лишь вдумчивая реализация, исполнение наработанного. Это на порядок больше, чем было каких-то девять месяцев назад. Турнирные результаты придадут этому вектору еще больший импульс. Тогда и посмотрим, как будет вести себя Луческу" (Footclub.com.ua, 14.04.21).

ФАКТОР МОНЗУЛЬ НЕ СРАБОТАЛ

Перевес в семь очков позволял динамовцам оставаться хозяевами турнирного положения даже в случае неблагоприятного исхода поединка с горняками. Хотя, конечно, дарить главному сопернику три очка никто не собирался.

"Это будет обыкновенный матч между "Динамо" и "Шахтером", – лишь заметил президент бело-синих Игорь Суркис. – На этот матч нас настраивать не надо. Кто бы ни тренировал "Динамо" или "Шахтер" – это принципиальнейший матч между двумя сильнейшими украинскими командами. Он будет принципиальным как для "Шахтера", так и для нас" (Dynamo.kiev.ua, 15.04.21).

Тональность противостояния, таким образом, не подвергалась сомнениям. А вот разброс мнений в отношении его возможного исхода был максимально широк. Эксперты и журналисты наперебой взвешивали все "за" и "против", аргументация порой выглядела надуманно, хотя большинство отдавало предпочтение киевлянам. Вопреки прогнозам букмекеров, которые на победу "Шахтера" ставили в среднем 46 процентов, а "Динамо" – всего 26.

"Интрига поединка в том, сумеет ли "Шахтер" мобилизоваться и проявить волю к победе, – заметил бывший защитник горняков Александр Сопко. – Если донетчане не победят, вопрос о чемпионстве будет закрыт. "Шахтер" давно не был в таком положении, когда нужно выигрывать под заказ. Сможет ли команда собраться под таким прессом, сумеет ли тренерский штаб мобилизовать ее, посмотрим" (Footboom.com, 15.04.21).

В словах Сопко не было уверенности. Вспомнил он и о матче первого круга, в котором "Шахтер" одержал крупную победу (3:0). Но тогда "Динамо" находилось на карантинном положении, недосчитавшись целого ряда ведущих исполнителей. А Мирча Луческу после игры заметил: "Выиграл ковид, проиграл фейр-плей", намекая на то, что горняки воспользовались сложившейся ситуацией. Свою роль в том поражении сыграли и ошибка Нещерета, и удаление Сидорчука.

Обслуживала тот поединок Екатерина Монзуль, и к ней тоже возникло немало вопросов. Монзуль была назначена и на ответный матч, и это был еще один фактор, который, помимо психологического давления на Луческу, мог сыграть против киевлян. Во всяком случае, взаимоотношения динамовцев с харьковской арбитрыней давно вышли за рамки понимания. Наверное, с еще одной встречи с горняками, состоявшейся в июне 2020 года.

Тогда при счете 0:0 Монзуль отменила чистый гол Сидорчука, придумав штрафной за якобы удар Попова в лицо Степаненко. Потом был финал Кубка страны с "Ворсклой", и еще один аннулированный мяч – за фиктивное положение "вне игры" у Вербича, когда забивал Шепелев. Затем удаление Буяльского за обычный игровой фол на 3-й минуте встречи с "Днепром".

Из последнего: в качестве арбитра VAR Монзуль подбила судью в поле Иванова на удаление Забарного в календарном матче с "Ворсклой", хотя перед этим не заметила офсайд у нападающего полтавчан Степанюка. А уже в апреле содействовала отмене гола в ворота "Александрии", нарисовав офсайдную линию не по моменту касания Караваевым мяча, а по его отрыву от ноги – да еще с зазором. Такое себе украинское ноу-хау.

В общем, фактор Монзуль никак нельзя было сбрасывать со счетов. "Я ничего не имею против Екатерины, но уверен, что с поединком без особого труда справились бы еще с полдюжины отечественных рефери, – без обиняков заявил известный в прошлом арбитр ФИФА Мирослав Ступар. – Однако руководство комитета арбитров почему-то упорно назначает на все ключевые поединки исключительно Монзуль" (Meta-ratings.com.ua, 15.04.21).

Впрочем, по субботнему матчу "Шахтер" – "Динамо" особых вопросов к Монзуль не возникло. И в ситуации с пенальти не начудила, и карточками манипулировала по делу, пресекая грубость и не позволив разгореться эмоциям.

Не исключено, что свою роль в этом сыграл менеджмент донецкого клуба, который организовал трансляцию поединка за рубеж. Издалека были даже выписаны комментаторы, говорящие на английском и португальском языках. Тут уж надо было сильно постараться, чтобы взять грех на душу.

Не сработал в пользу горняков и фактор отсутствия капитана динамовцев Сергея Сидорчука, схлопотавшего перед этим лишнее предупреждение во встрече с "Днепром". По мнению Мирчи Луческу – абсолютно незаслуженно, поскольку в эпизоде, приведшем к наказанию, динамовец не имел умысла играть грубо и в первый раз в матче нарушил правила. Но любитель ставить три пенальти в ворота соперников "Шахтера" Игорь Пасхал из Херсона был непреклонен.

ДИСПОЗИЦИЯ СТОРОН ПЕРЕД СХВАТКОЙ

Итак, на первый план вышел фактор Луческу. Упоминавшийся уже эксперт Александр Сопко признался, что поначалу видел в приглашении румынского специалиста на должность главного тренера киевского "Динамо" немало рисков. По крайней мере, сомневался, что здесь его ждут такие же возможности по формированию состава, как в "Шахтере". А создать боеспособную команду из имеющихся исполнителей проблематично. Но ошибался. Луческу не побоялся начать все с чистого листа.

"В обойме "Динамо" сейчас два десятка человек, которые трудятся без каких-либо претензий к тренеру, – отмечал специалист. – Они могут выйти на тайм, на 15-20 минут, и сделать результат. Луческу заставил их не просто играть в футбол, но и получать радость от игры, проявил последовательность в развитии каждого футболиста и команды в целом. Сейчас "Динамо" в ментальном плане намного сильнее, чем раньше" (Footboom.com, 15.04.21).

С точки зрения функциональности наставника, его методов управления игрой Сопко выделяет также постоянное нахождение Луческу у кромки поля. Тренер внимательно следит за действиями подопечных, подсказывает. Кроме того, наблюдает за соперником. По ключевым позициям принимает решения в перерыве. Хорошо зная украинский футбол, правильно реагирует на перипетии матча, на работу судейской бригады. Он заводит команду. Динамовцы нынче, как стая, – бьются за каждый игровой момент, давят на противника.

Лестные оценки в адрес динамовского Мистера прозвучали и от других представителей донецкого футбола. "Динамо" добавило в уверенности. Когда есть требовательный тренер и высокая организация игры, ты от матча к матчу прибавляешь. Не помню, чтобы в прошлом году "Динамо" так уверенно действовало в обороне. Команда практически не пропускает и даже не дает создавать моменты у своих ворот", – высказал свою точку зрения Алексей Белик (Footballua.tv, 16.04.21).

А Вячеслав Шевчук дополнил: "В последних матчах "Динамо" стабильно, а от горняков не знаешь, чего ожидать. Луческу вселил большую уверенность в свою команду. Каждый знает свой маневр, на поле дисциплина. В прошлом году Жерсон, сидя на скамейке, проявлял какое-то недовольство. А сейчас выходит на пять минут и забивает. Это говорит о том, что тренер нашел с ним общий язык, убедил в необходимости отдаваться на поле. А Каштру так не может" (Dynamo.kiev.ua, 12.04.21).

По мнению обозревателя сайта Football.ua Сергея Горбаченко, с приходом Луческу "Динамо" научилось более дисциплинированно играть в обороне и качественно выбегать в быстрые контратаки. А ведущим исполнителем в продвижении мяча стал Шапаренко, который в этом сезоне добился внушительного прогресса. Несмотря на кадровые потери, команда пробилась в групповой этап Лиги чемпионов и прошла, казалось бы, более сильный "Брюгге". Да и в национальном первенстве ничто не должно помешать ей завоевать золотые медали.

"Ранее румынский специалист считался мастером построения атакующих коллективов с уклоном на тотальное доминирование на поле, – заключает автор. – А теперь продемонстрировал, что и с гораздо более скромными возможностями готов выстраивать такую игру, которая максимально отвечает способностям его футболистов. И хотя сезон еще не закончен, можно с уверенностью говорить, что союз Луческу и "Динамо" себя полностью оправдал" (16.04.21).

Ну, а что "Шахтер"? Буквально в канун "классико" клуб расторг контракт с Тайсоном и отпустил его восвояси. Внешне все выглядело благочинно. Генеральный директор Сергей Палкин поблагодарил бразильца за годы служения горнякам. Футболист со своей стороны выразил респект клубу и признался, что был неправ, пойдя на конфликт с руководством.

Кроме Тайсона, ранее в воспитательных целях переведенного в дубль, в матче с "Динамо" не могли сыграть травмированные Исмаили и Коноплянка. Первый, судя по всему, слишком форсировано вернулся на поле после операции и длительного лечения. Второй и так не проходил в основу. Позже выяснилось, что к ним присоединился третий – Алан Патрик.

По мнению обозревателя Александра Сажко, у "Шахтера" нынче плохо сбалансированный по возрасту и позициям состав. Большая группа слишком юных исполнителей, но очень много возрастных, большинство из них давно находятся в клубе. Подобные прецеденты еще надо поискать в европейском футболе. Для украинского же это и вовсе болото. Тут практически невозможно десятилетие черпать мотивацию.

Приход португальца Луиша Каштру предполагал обновление команды, замену ветеранов. Первый сезон прошли прилично. Каштру не устраивал карусели ротаций. Мог подвести к основе нескольких молодых, сохраняя видимость важности ветеранов. Дальше нужно было усиливать эту тенденцию, но конфликты стали выплывать наружу.

Только Степаненко чувствовал себя спокойно. За Пятовым стоял Трубин, за Тайсоном – Соломон, за Марлосом – Тете, за Аланом Патриком – Майкон и Маркос Антонио, за Кривцовым – Бондарь и Витао. Получился замкнутый круг: коронавирус и Луческу осложнили выполнение задач, а ветераны давно утратили мотивацию, чтобы выгрызать очки. При этом недовольны, когда не играют, и могут давить на тренера. Отсюда конфликты.

"Наблюдая за Каштру, трудно поверить, что он способен на жесткие и решительные действия, – делает вывод Александр Сажко. – Нельзя треть состава отправить в дубль. Значит, Марлос и другие еще нужны. Но очевидно, что это ненадолго, и их роль будет уменьшаться. А сейчас "Шахтер" – группа игроков со своими интересами и проблемами, а не команда. Как бы Каштру ни развивал молодежь" (Ua.tribuna.com, 13.04.21).

Такой была диспозиция оппонентов перед решающей очной встречей в сезоне. А подтвердить или опровергнуть рассуждения могла только сама игра.

О МЕСТИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ РЕЧИ

"Шахтер" был виден на поле минут 15, не больше. В это время Соломон создал первый и единственный опасный момент у ворот Бущана. До перерыва был еще удар в створ в исполнении Кривцова. Все – две попытки поразить цель за игру от команды, которой для сохранения хоть намека на малейшую интригу в турнирной таблице кровь из носу требовалось грызть газон.

Неспроста бывший форвард горняков, а сейчас эксперт каналов "Футбол" Алексей Белик после матча едва сдерживался от выражений, возмущаясь наставником донетчан Луишем Каштру: "Шахматы? Какие шахматы! Тут надо было в Чапаева играть или в домино – козла забивать. "Шахтер" всегда славился своим характером, а мы не увидели ни игры, ни характера".

"У "Динамо" был чемпионский футбол, – считает Белик. – Если взять чисто голевые моменты, их не было ни у одних, ни у других ворот. "Шахтер" ошибся, заработав пенальти. Матч был ближе к ничьей. Но если взять настрой, работоспособность и заряженность на игру, то "Динамо" заслужило победу. Я даже не видел, за счет чего "Шахтер" может изменить ситуацию" (Footballua.tv, 17.04.21).

Категорично прокомментировал встречу и другой эксперт послематчевой студии Сергей Морозов: "Мне показалось, что разрыв в очках был в пользу "Шахтера", а не "Динамо". Киевляне активнее провели поединок, выглядели увереннее с точки зрения организации игры и физической готовности. Ведь даже поражение оставляло им реальные шансы сохранить первое место. Что до "Шахтера", то сложилось впечатление, будто для него это какой-то рядовой матч" (Footballua.tv, 17.04.21).

Понятно, что не такого результата, а тем более игры, ждали от горняков их поклонники и руководство. "Мы играли плохо, тут не о чем говорить или что-то анализировать. И так все понятно, – только и выдавил из себя генеральный директор Сергей Палкин. – Как можно выиграть игру, если мы не бьем по воротам. А раз тяжело даются выигрыши, значит, есть определенные проблемы, и их нужно решать" (Terrikon.com, 18.04.21).

"Можно еще сделать скидку динамовцам, которые играли по результату, но ведь "Шахтеру", чтобы сохранить интригу, необходимо было обязательно побеждать, – вставил слово глава Комитета сборных УАФ Мирон Маркевич. – Сложилось впечатление, что для горняков важно было держать мяч, а не нагнетать обстановку у ворот киевлян. Я это объясняю тем, что в составе "Шахтера" практически не осталось игроков, способных взрывать оборонительные редуты соперника. Был Тайсон, но с ним решили досрочно распрощаться" (Sportarena.com, 18.04.21).

"На игру, которая почти на сто процентов решала судьбу чемпионства, "Динамо" вышло, как всегда в этом сезоне, уверенным, подготовленным, разнообразным в действиях, с более мощной обороной, – со своей стороны отметил Александр Сопко. – То есть, в каждом аспекте киевляне подтвердили свое преимущество.

А такого беспомощного "Шахтера" я еще не видел. Кроме удара Соломона, у горняков и опасных моментов-то не было. Играть с такой безысходностью в атакующей идее нельзя. "Шахтер" ничего не смог продавить, ведь "Динамо" все контролировало. Не придумать ничего впереди, не попытаться хотя бы войти в штрафную – это признаки кризиса философии "Шахтера" (Footboom.com, 17.04.21).

Эксперт уверен, что проблема горняков – это имитация борьбы, а к числу имитаторов, в первую очередь, относятся Марлос и Майкон. Ко всему абсолютно не выстроен прессинг, а попытки создать иллюзию красивого футбола бесперспективны. Что касается дальнейшей судьбы Каштру, то, по мнению Александра Сопко, ее решил даже не результат, а до отчаяния безнадежная игра его команды.

Журналист сайта Тerrikon.com Вадим Самойлов напоминает, что горняки впервые за 14 лет остались без единого титула. Луческу лично лишил "Шахтер" всего, чего смог, что очень символично. Ведь сделал это человек, который завоевал для донетчан наибольшее количество трофеев в истории клуба. Что же касается Каштру, то: "Неспособность собирать титулы даже в разреженных условиях украинского футбола – клинический факт его тренерской деятельности" (18.04.21).

Football.ua напомнил, как перед стартом сезона руководство "Шахтера" не лучшим образом отзывалось о Луческу, когда стало известно, что тот принял предложение принципиального соперника. Мол, румын исчерпал себя. Клуб вырос, пошел вверх, а Мирча остался на прежнем уровне. Поэтому президент еще за полгода до окончания контракта Луческу дал задание подыскать новых кандидатов. "В итоге Луческу возглавил "Динамо", и в первом же сезоне его команда обставила "Шахтер", – констатировал портал (18.04.21).

"Сложно было за столь короткий период организовать игру команды и добиться результатов, – отметил сам Мистер. – Но мы сделали это. Хотя с чисто человеческой точки зрения мне сейчас тяжело. Ни о какой мести по отношению к "Шахтеру" не может быть и речи.

Что касается самого матча, то это была встреча двух сильных команд, каждая из которых располагала своим оружием для ведения борьбы. Зрелища не получилось, но мы хорошо организовали оборону. Исходя из опыта, могу сказать, что чемпионат выигрывается благодаря надежной защите.

Сегодня был такой матч, когда индивидуально сильные игроки "Шахтера" контролировали мяч, а мы в ответ действовали очень дисциплинированно. Мы знали о сопернике все, и ребята не позволили ему ничего создать у наших ворот. Я благодарен своим футболистам за то, что они полностью выполнили установку" (Dynamo.kiev.ua, 17.04.21).

А главред "Футбольного клуба" Игорь Линник на своей страничке в Facebook так отреагировал на победу киевлян над "Шахтером":

– десять очков отрыва за четыре тура до финиша – это уже почти-почти титул;

– та команда, тот клуб, который в свое время отстроил Мирча Луческу, развален. Последняя подпорка – Тайсон – выбита и отправилась домой. Наследия хватило Фонсеке, но не хватило Каштру;

– в Киеве Луческу вряд ли отстраивает клуб, но приличную команду уже создал. Ей бы еще пару футболистов с потенциалом Забарного, и можно было бы совсем уверенно смотреть в будущее.

И заключил: "Совершено смешными, недалекими и ничего не смыслящими в футболе людьми останутся в нашей памяти те, кто весь этот сезон самозабвенно и демонстративно требовал ухода Луческу из "Динамо". Это еще надо было так заявить о себе. Но недооцененные таланты в Киеве не переводятся" (Dynamomania.com, 17.04.21).

Официально оформить золотые медали "Динамо" может уже в следующем туре, в ближайшее воскресенье, когда на "Олимпийском" примет "Ингулец. Блеск золота еще не слепит, но уже отсвечивает.

В ДОМЕ ФУТБОЛА ПРИЗЫВАЮТ УПЛОТНИТЬСЯ

Между тем к концу недели как-то улеглись страсти по уплотнению календаря заключительных матчей национального первенства. Вероятно, тема досрочной развязки в борьбе за золото на время сняла с повестки дня этот вопрос, который так бурно поднимала Премьер-лига, и который возник якобы по предложению тренерского штаба сборной. Правда, публичных заявлений Андрея Шевченко на этот счет замечено не было.

"Все бы ничего, но в этом псевдообращении, усердно распространяемом на уровне руководства клубов и вызываемом понятное недоумение в тренерских штабах, содержатся оговорки", – засомневался главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков (12.04.21).

Сомнения авторитетный журналист изложил в трех пунктах: "На кой ляд нам заканчивать на неделю раньше, если ни один приличный западный чемпионат из числа тех, в которых играют футболисты сборной Украины, даже не задумается на предмет подобной ереси.

Собрать полсборной из чемпионата Украины и тренировать ее, "укрепляя коллектив", – бессмысленное занятие, тем более, нечто вроде уже испробовали перед Евро-2016, и Шевченко об этом прекрасно известно, равно как и о последствиях. Для чего вообще нужно осложнять и без того довольно напряженную как минимум для "Динамо" и "Зари" концовку сезона – во имя тех, кто уже повылетал из Кубка, что ль?

И главное: а существует ли в природе данная противоречащая здравому смыслу просьба Шевченко, или это не более чем придумка?" ("Футбол", 12.04.21).

Чтобы развеять сомнения, Франков предлагает продемонстрировать письменное обращение Шевченко или предъявить его просьбу в каком-то другом понятном виде. Потому что личное слово президента ассоциации, на ироничный взгляд автора, не стоит ломаного гроша или выеденного яйца. Хотя нет, выеденное яйцо можно хоть на удобрение пустить.

УПЛ тем временем провела опрос клубов на предмет уплотнения, и получила согласие 11-ти. Против высказались только "Динамо" и "Рух", а "Львов" якобы воздержался. Таким образом, предпоследний тур первенства планируется провести 5 мая, а последний 9-го. Спустя еще три дня – финальный поединок кубкового розыгрыша. Дело за малым: утвердить такой план на Исполкоме УАФ.

"Десна" поддержала инициативу, – признался наставник черниговцев Александр Рябоконь. – Учитывая нынешнюю ситуацию с пандемией, я бы закончил чемпионат вообще 1-го. Можно играть по два матча в неделю. Нашу команду вирус, слава Богу, обходит, но у других есть проблемы. И ситуация ухудшается" (Footboom.com, 15.04.21).

Понятно, что Рябоконю, как и большинству его коллег, интересы сборной "по боку". Кандидат от "Десны" один, да и то арендованный. Но именно они решают судьбу "Динамо", а еще "Александрии" и "Зари", которым предстоит встретиться в полуфинале кубкового розыгрыша, а кому-то сыграть и в решающем матче.

К слову, сборная в четвертый раз выступит в финальной стадии крупных международных соревнований. Но только однажды внутреннее первенство заканчивалось 10 мая (в 2006 году), еще один раз – 12-го и дважды – 15-го. Причем легионеров тогда было от двух до четырех, а сейчас в заявочном списке может оказаться чуть ли не полкоманды.

"Идея не в том, чтобы собрать футболистов сразу по окончании чемпионата, а, наоборот, дать им возможность больше отдохнуть, перезагрузиться после сложного сезона, проветриться, – разул глаза несведущим телеведущий Игорь Цыганик. – Словом, делается это для того, чтобы у футболистов было больше времени для отпуска, поскольку после Евро-2020 предстоит очень плотный календарь" (Dynamo.kiev.ua, 14.04.21).

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ…

Напомнил о себе на неделе Контрольно-дисциплинарный комитет. Как сообщил ряд СМИ ("Футбол", 15.04.21; Sector.depo.ua, 15.04.21), недавно по представлению коллег из Комитета по этике и честной игре и, опираясь на оперативную информацию СБУ, он пожизненно отстранил от футбола 26 украинских игроков, выступавших за команды так называемых ДНР и ЛНР. Фамилии их мало о чем говорят широкой публике, но действия расценены как такие, что наносят вред отечественному футболу.

Рассмотрение обстоятельств и вынесение приговора уместилось в десять календарных дней. Конечно, такая оперативность похвальна, как и патриотизм, проявленный итальянскими резидентами в дисциплинарных органах УАФ. Только как быть с теми громкими делами, которые пылятся в недрах этих самых органов годами? Не умышленно ли вершители футбольных судеб подменяют действительно резонансные производства политической конъюнктурой?

Вот и с главы Комитета арбитров Лучано Лучи, который публично называет Украину "банановой республикой", как с гуся вода. Хотя на прошлой неделе отставной арбитр Иван Бондарь обнародовал очередную порцию откровений, которые можно трансформировать в следующие вопросы:

- За какие достоинства Лучи получает в Доме футбола месячную зарплату, адекватную заработку рефери УПЛ за два года? (Football.ua, 13.04.21).

- Почему до сих пор не рассмотрены его оскорбительные высказывания по отношению к ряду функционеров, тренеров и футболистов? (Ua.tribuna.com, 12.04.21).

- Почему, вопреки регламентным нормам ФИФА и УЕФА, он продолжает практику приема судейских бригад за счет клубов-хозяев? (Ua.tribuna.com, 11.04.21).

Почему, почему, почему?...