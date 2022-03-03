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Киевское "Динамо" у себя в Twitter обратилась к российским солдатам, которые пришли "освобождать" Украину от "нацистов". Футбольный клуб настоятельно предложил оккупантам идти в том же направлении, что и русскому кораблю.

Для того, чтобы бандитам из Российской Федерации было проще прочесть, "Динамо" опубликовало свой текст, языком путинских террористов.

"Российские солдаты! Если на территории Украины действительно существуют "бандеровцы" и другие вымышленные персонажи больным пропагандистским воображением, то это 100% всего населения Украины. Освобождать некого, разворачивайтесь и идите нах*й!" – говорится в сообщении.

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Внизу была сделана приписка на мове: "Україна – країна вільних людей!".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинские пограничники, героически державшие оборону острова Змеиный, отказались сложить оружие по требованию российских оккупантов. ​

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В ответ на выдвинутый российским кораблем, штурмировавшим позиции украинских пограничников, ультиматум украинцы ответили: "Русский корабль, иди нах*й!". И приняли бой.

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​К вечеру 24 февраля появилась информация, что все 13 защитников Змеиного погибли.

​Но 26 февраля в ГСНС сообщили: есть надежда, что защитники острова Змеиный могут быть живы и находятся в плену.