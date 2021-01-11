Что ждет украинский футбол в 2021 году: обзор спортивных СМИ

Новогодне-рождественский информационный "стол" в украинском футболе не порадовал изобилием: большинство ньюсмейкеров только готовится вернуться с каникул. Поэтому СМИ в основном продолжали в разных вариациях подводить итоги прошлого года, предоставляя достаточно пищи для размышлений также о том, что нам готовит 2021-й.

Украинская пресса по мере сил и возможностей постаралась выделить ключевые моменты 2020 года и сделать соответствующие выводы. Ведь без понимания главных тенденций ушедшего года – очень неоднозначного и драматичного – невозможна адекватная подготовка к тому, что ждет украинский футбол в следующие 12 месяцев.

Однако куда важнее, чтобы надлежащий анализ с выводами сделали те персонажи, от которых напрямую зависит дальнейшее развитие отечественного футбола...

ГОД ПОД ЗНАКОМ ЛУЧЕСКУ

Вне всяких сомнений, главным событием прошлого года в украинском футболе стало назначение Мирчи Луческу тренером киевского "Динамо". Эта сенсация фигурировала абсолютно во всех итоговых рейтингах и "топах" украинских футбольных СМИ.

"Назначение Мирчи Луческу на пост главного тренера киевского "Динамо" стало настоящей информационной бомбой, в которую сложно было поверить. Легендарный наставник принципиального соперника решил вернуться в большую игру и доказать, что еще не сказал своего последнего слова в футболе", – пишет обозреватель Егор Данилов (Sportarena.com, 30.12.20).

"Повернення Луческу в УПЛ після чотирирічної перерви не могло не стати чимось значним. І хоч відбулось воно вже в другій половині 2020-го, переплюнути ефект та фурор рішення братів Суркісів нікому не вдалось і близько. Це точно головний трансфер року", – уверен блоггер Николай Решнюк (Ua.tribuna.com, 29.12.20).

"Румын в свои 74 решил бросить вызов судьбе, возглавив главного врага своего уже бывшего клуба. С этим до сих пор не смирились ни в лагере чемпиона страны, периодически бросая колкости в адрес Луческу, ни активные фанаты "бело-синих", также регулярно критикуя Мирчу. Но специалисту это не мешает давать результат: впервые за четыре года киевляне пробились в групповой этап Лиги чемпионов и впервые за шесть лет завершили первую часть чемпионата УПЛ лидером", – отмечает сайт Ua-football.com, который присвоил Луческу символический титул "Победитель года" (31.12.20).

В этом контексте нужно особенно подчеркнуть следующее: назначение Луческу только на поверхности выглядело просто информационной бомбой и вызовом футбольной общественности (на одном полюсе которой были болельщики "Динамо", а на другой – донецкий "Шахтер"), но при более глубоком анализе становилось очевидным, что руководство киевского клуба хорошо просчитало этот неожиданный шаг.

На всю критику в сторону президента "Динамо" Игоря Суркиса, а также Григория Суркиса, который, как известно, тоже приложил руку к этому сенсационному назначению, и самого Мирчи Луческу достойным ответом стало главное – результат.

Как бы ни старались иные псевдоэксперты, ангажированные СМИ и представители клубов-соперников приуменьшить эффект работы Луческу, объясняя успехи киевлян "фартом", "кризисом "Шахтера", "слабыми оппонентами в еврокубках" или еще чем-либо, прогресс "Динамо" налицо.

Особенно легко увидеть разительные изменения, сравнивая положение бело-синих на конец 2019 и 2020 годов.

Если к позапрошлому Новому году "Динамо" подходило с огромным отставанием от "Шахтера" в турнирной таблице и нулевыми шансами на чемпионство, вылетом из Лиги Европы после группового этапа и весьма туманными перспективами на вторую часть сезона, то сейчас ситуация совершенно другая.

"Игорь Суркис может быть доволен своим выбором, ведь за столь короткий промежуток времени румынский наставник сделал действительно немало... "Динамо" впервые за четыре года вышло в групповой раунд Лиги чемпионов, пройдя не самых простых соперников в квалификации, обеспечило себе евровесну в квартете с "Барселоной" и "Ювентусом", а на зимний перерыв в чемпионате ушло на первой позиции, пускай и с минимальным перевесом над "Шахтером". На Луческу по-прежнему стараются оказывать давление с разных сторон, но опыт Мирчи стал решающим фактором, который изменил результаты "Динамо" – румын прививает своим молодым футболистам психологию победителей. К тому же, Луческу с тем же подбором исполнителей сумел добиться большего, чем другие наставники за последние четыре года", – подчеркивает Егор Данилов (Sportarena.com, 30.12.20).

"Динамо" нуждалось, прежде всего, не в капитальном ремонте, а в строгой игровой дисциплине. Каждый командный "винтик" должен был знать не только день зарплаты, а прежде всего – свой маневр, свою задачу. Команда не всегда играла в красивый футбол, но почти всегда брала "свои" очки, чего не наблюдалось уже четыре последних года. В блестящем тактическом стиле "Динамо" Луческу переиграло в Суперкубке Украины "Шахтер" Каштру. Очень давно столичная команда играла в подобном ключе, умело выжимая максимум из минимума. А еще впервые за последние годы киевляне попали в групповой этап чемпионской Лиги. Сложилось устойчивое впечатление, что без Луческу они туда бы не пробились: уж слишком прямолинейной и трусливой была команда при двух предыдущих "вагоновожатых", – отмечает в своем рейтинге "10 знаковых событий украинского спорта в 2020-м" редакция сайта Sport.ua (31.12.20).

"У тих же умовах, в яких провалились попередники, румун взяв і вивів "Динамо" в груповий раунд ЛЧ. Вперше за чотири роки та без підсилення. Хоча варто враховувати фактор братів Суркісів, які пішли на відчайдушне призначення і таку ж поведінку з гравцями. За півроку динамівці жодного разу не натякнули на незручності в роботі з румуном. Навпаки, лише хвалили його – особливо на початку, коли йшла боротьба за основу. "Одне задоволення працювати з Луческу", – говорив Лєднєв. "Ніколи не бачив таких перфекціоністів та трудоголіків, як Луческу", – наголошував Сидорчук. "З Луческу більше працюємо з м’ячем, бігової роботи менше", – радів Буяльський. Дійшло до того, що гравці висловили готовність захищати тренера в конфлікті з ультрас "Динамо", – пишет Николай Решнюк (Ua.tribuna.com, 29.12.20).

"Когда Суркис приглашал Луческу в "Динамо", то надеялся, что опыт румынского тренера поможет ему вернуть команду в Лигу чемпионов. Произошло то, чего долго ждал не только Игорь Суркис, но и все болельщики киевского клуба. Более того, Луческу выполнил задачу-минимум и вывел "Динамо" в евровесну. Есть ощущение, что это еще не конец европейского приключения "Динамо" в этом сезоне, так как "Брюгге" хоть и сложный соперник, но его вполне реально пройти", – добавляет портал Footboom.com (31.12.20).

"Уже сейчас понятно, что Суркис не ошибся с выбором. Луческу вернул "Динамо" в Лигу чемпионов, где киевляне не играли с марта 2016 года. На зимний перерыв бело-синие пошли на первой строчке УПЛ. А во втором официальном матче при Луческу обыграли донецкий "Шахтер" (3:1) и получили Суперкубок Украины", – резюмирует сайт телеканала "Эспрессо" (Espreso.tv,29.12.20).

Если учесть, в каких сложных условиях работал Луческу из-за постоянных кадровых проблем, связанных с травмами и коронавирусом, то улучшение результатов "Динамо" под его руководством выглядит еще более впечатляющим.

Неудивительно, что по многим опросам Луческу был признан лучшим тренером года в украинском футболе. Даже специфическая аудитория телеканалов "Футбол 1/2/3" признала абсолютное превосходство наставника "Динамо".

В голосовании за лучшего тренера УПЛ 2020 года на официальном сайте телеканалов именно Луческу занял безоговорочное первое место, получив 62,5% голосов.

Подводя итоги из сказанного выше, можно смело утверждать, что в 2020-м году Луческу заложил фундамент главной интриги 2021-го в украинском футболе: впервые за несколько лет в УПЛ ведется реальная борьба за "золото", а ее развязка обещает подарить настоящую драму.

Если же вернуться к болельщикам киевского "Динамо", часть из которых до сих пор не приняла Луческу в качестве главного тренера команды, то можно предложить им просто вспомнить, с каким настроением они ждали второй части прошлого сезона, и сравнить те ощущения с эмоциями, которые они испытывают по поводу текущих перспектив команды.

А что касается широкой футбольной общественности Украины, то здесь двух мнений быть не может: по общему мнению, пригласив Мирчу Луческу вопреки всем "против", руководство киевского "Динамо" вдохнуло новую жизнь в наш футбол.

"В любом случае, от этого неоднозначного перехода выиграло и "Динамо", и весь украинский футбол", – подтверждает этот тезис сайт Football.ua (31.12.20).

"Яке ще кадрове рішення додавало стільки інтриги УПЛ?", – риторически спрашивает Николай Решнюк (Ua.tribuna.com, 29.12.20)...

ЕВРОКУБКОВЫЕ УСПЕХИ И НАДЕЖДЫ

Выход "Динамо" в групповой этап Лиги чемпионов не только стал подтверждением правильности выбора Мирчи Луческу на роль главного тренера команды, но и позволил Украине не свалиться в таблице коэффициентов УЕФА (во многом за счет трех побед киевлян в квалификации и бонуса за попадание в группу).

Наша страна с 2016 года не была представлена в основной сетке главного еврокубка сразу двумя клубами – и в целом выступление "Динамо" и "Шахтера" в Лиге чемпионов украинские СМИ признали успешным.

"Да, в группе Лиги чемпионов "Динамо" не удалось прыгнуть выше своей головы. На то были объективные причины: "Ювентус" и "Барселона". Но путевку в евровесну подопечные Луческу добыли. И это тоже отличный итог работы экс-тренера "Шахтера" в "Динамо", – констатирует Sport.ua (31.12.20).

"Если говорить в целом, то выступление в Лиге чемпионов можно называть положительным для "Шахтера", ведь команда выполнила задачу-минимум. Учитывая все обстоятельства и проблемы, такой результат "Шахтер" должен занести себе в актив. Собственно, как и весь 2020-й год, в котором украинская команда наделала много шума на еврокубковой арене, на равных играла против топовых соперников и заставила вновь считаться с собой", – отмечает Егор Данилов (Sportarena.com, 30.12.20).

Наряду с возвращением "Динамо" в Лигу чемпионов многие СМИ включили в рейтинг топ-событий года победы "Шахтера" над мадридским "Реалом".

"Выступление "Шахтера" в групповом турнире не назовешь особенно выдающимся. Но есть в нем то, что будут вспоминать еще долго. Две победы над "Реалом", причем не в лучшем нашем составе (а в первом случае – вообще в молодежном) – это чудо, на которое никто не рассчитывал", – пишет обозреватель Вадим Самойлов (Terrikon.com, 31.12.20).

"Не так часто испанский гранд проигрывает два матча одной команде по ходу сезона, да еще и в ЛЧ, к тому же абсолютно по делу. К сожалению, донецкий клуб все-таки не вышел в плей-офф, но его противостояние с "Реалом" еще долго будут вспоминать", – подчеркивает Footboom.com (31.12.20).

Стоит добавить, что не менее ярким достижением горняков в 2020 году пресса назвала и выход в полуфинал Лиги Европы-2019/20.

"Украинский клуб в полуфинале Лиги Европы – это грандиозное событие. Поражение от "Интера" (0:5) было болезненным ударом, но полуфинал есть полуфинал. Давно уже украинские клубы не доходили так далеко и неизвестно, получится ли повторить это достижение в ближайшее время", – отмечает Sport.ua (31.12.20).

В общем, подводя итоги прошедшего года, отечественная пресса подчеркивала, что участие двух клубов в Лиге чемпионов вернуло Украине более заметную роль в европейском футболе, а их выход в плей-офф Лиги Европы позволяет в хорошем настроении ждать возобновления еврокубкового сезона.

"В феврале "Динамо" и "Шахтер" продолжат борьбу в 1/16 финала Лиги Европы. Фортуна в этот раз была благосклонна к украинским командам. Киевлянам выпал "Брюгге", который кажется оптимальным жребием на фоне других вариантов с грандами европейского футбола, а горняки просто обязаны проходить израильский "Маккаби" Тель-Авив", – полон оптимизма журналист Максим Приходько (Tsn.ua, 31.12.20).

Действительно, последние успехи двух наших грандов на европейской арене создали хороший задел на 2021 год. Тем более, если учесть, что "Динамо" и "Шахтер" выступали очень молодыми составами, и полученный опыт на топ-уровне должен стать важнейшим фактором дальнейшего развития целого ряда восходящих звезд украинского футбола.

Конечно, перспективы "Динамо" и "Шахтера" в первом раунде плей-офф Лиги Европы очень разнятся, ведь у киевлян все равно очень и очень сложный соперник ("Брюгге" в целом считается небольшим фаворитом этой пары), тогда как горняки выглядят настоящим грандом на фоне скромного клуба из Тель-Авива.

Однако, как бы ни закончились эти дуэли (и, будем надеяться, следующие матчи наших представителей в турнире), в любом случае в первой половине сезона ведущие украинские клубы продемонстрировали серьезный потенциал. А мы все увидели, что в умелых руках и молодые, и уже достаточно опытные украинские игроки могут по-настоящему прогрессировать.

СБОРНАЯ: БЕЗ ОТВЕТА НА ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Размышляя о главных тенденциях в украинском футболе в минувшем году, СМИ как раз неоднократно подчеркивали, что тот же Мирча Луческу своей работой с такими ребятами, как Виталий Миколенко, Георгий Бущан, Николай Шапаренко, Илья Забарный, Виктор Цыганков и другие, помимо прочего очень сильно помог сборной Украины достойно пройти все испытания турбулентного 2020-го.

По общему мнению, год для главной команды страны получился весьма неоднозначным. С одной стороны, она показала хороший футбол в отдельных матчах и добыла две яркие победы в группе Лиги наций, в том числе сенсационно обыграв в Киеве сборную Испании.

С другой стороны, команде Андрея Шевченко не удалось сохранить прописку в элите Лиги наций из-за технического поражения от Швейцарии – в своих итоговых материалах СМИ называли именно эту ситуацию главным скандалом года.

"2020-й год стал для команды Шевченко настоящим испытанием и проверкой на прочность: Евро-2020 перенесли, национальная команда впервые столкнулась с необходимостью проводить три матча в одно международное окно, травмы и пандемия COVID-19 ускорила процесс смены поколений, а в том, будут ли сине-желтые и в дальнейшем представлены в элите Лиги наций, предстоит разбираться Спортивному арбитражному суде в Лозанне", – пишет обозреватель Богдан Грыщук (Sportarena.com, 25.12.20).

"Сине-желтые достойно себя проявили, набрав шесть очков в пяти матчах. Во Львове была обыграна крепкая команда Швейцарии (2:1), а в Киеве на "Олимпийском" перед украинцами капитулировала одна из сильнейших сборных планеты – Испания (1:0). Невероятные эмоции после гола Виктора Цыганкова, которыми "взорвались" болельщики на трибунах и перед экранами телевизоров и гаджетов, действительно сложно забыть", – хвалит сборную Максим Приходько (Tsn.ua, 31.12.20).

Победу над Испанией украинские СМИ единогласно назвали самым большим достижением сборной в ушедшем году. А в контексте 2021-го – когда команду Шевченко ждет ЕВРО-2020 и старт квалификации чемпионата мира-2022 – именно та игра служит главным источником надежд на успешное выступление сине-желтых.

Ведь показали же они, что действительно могут конкурировать даже с самыми топовыми соперниками!

"Это было очень важным моментом для нашего футбола и страны в целом в столь непростой год. На фоне всего происходящего вокруг было приятно в очередной раз понять, что наша команда сделала качественный скачок и может тягаться с грандами игры №1, а кадровые проблемы лишь разбудили характер наших парней", – подчеркивает сайт Football.ua в своем рейтинге главных событий 2020 года (31.12.20).

Вместе с этим, СМИ и эксперты до сих пор тяжело переживают "кабинетное" поражение сборной Украины в Швейцарии и недоумевают, почему руководство ФФУ/УАФ оказалось столь бессильным в ситуации, где у украинской стороны явно могли быть очень веские аргументы.

"После такого решения и Андрей Шевченко, и многие игроки сборной вторили друг другу, что им сложно представить, чтобы в такой ситуации оказались сборные Германии или Испании. Что с этими сборными швейцарцы побоялись бы вести себя так. Так вот именно в этих словах и кроется самое большое разочарование и отображение сути всего. Даже не техническое поражение, а отношение УЕФА к Украине показывает, что ни сборная, ни тем более руководство нашего футбола пока не соответствуют элитному дивизиону. Если вы понимаете, о чем мы..." – подчеркивает Football.ua (29.12.20).

Портал Footboom тоже сетует на некомпетентность и "отсутствие кабинетного авторитета" у руководителей Дома футбола, из-за чего пострадала главная команда страны.

"Этот вывод был сделан еще до самого решения УЕФА засчитать Украине техническое поражение. Дальнейшие события лишь стали подтверждением... Как-то в один момент вспомнилась "эпоха правления" Григория Суркиса, который был вхож во все кабинеты УЕФА. Так вот кто-то мог бы себе представить, чтобы тогда в кабинетах против ФФУ могли что-то подобное провернуть? Лично я очень сомневаюсь. Слышав некоторые байки, не удивился, если бы не только не было для сборной Украины "технаря", но и Швейцарцы еще бы остались всем должны", – ностальгирует журналист Андрей Фесун (Footboom.com, 31.12.20).

Печальнее всего, что в итоге ФФУ/УАФ вообще никак не объяснила футбольной общественности, почему же им не удалось защитить интересы сборной Украины. Не были представлены ни внятные аргументы украинской стороны (ведь это же не тайна следствия?), ни доказательства полного соблюдения медицинского протокола УЕФА.

А ведь этого буквально требовали и СМИ, и болельщики, и эксперты, и даже сами футболисты, которые, судя по их интервью, тоже так и не поняли, почему оказались "без вины виноватые".

Если ФФУ/УАФ считала решение УЕФА несправедливым, то почему просто и доступно не пояснила украинской футбольной семье, в чем же конкретно был неправ Ньон? Не считать же такими объяснениями примитивные "вбросы" официальных лиц федерации по поводу "швейцарской прописки УЕФА".

Кто-то мог бы предположить, что эту информацию ФФУ/УАФ приберегает для апелляции в Спортивном арбитраже Лозанны и не хочет раскрывать карты перед оппонентами, но эта версия на самом деле ломаного гроша не стоит.

Ведь в САС украинская сторона новых фактов и доказательств представлять не будет (формат арбитража не позволяет), так что все ее "козыри" и так уже известны УЕФА и швейцарской федерации. И почему ФФУ/УАФ отказалась от того, чтобы нормально "объясниться" с футбольной общественностью, большой вопрос.

Хотя кого сейчас удивит непрофессионализмом и непрозрачностью в работе верхушки Дома футбола? Это уже давно стало обыденностью...

Возвращаясь же к предстоящему разбирательству в Лозанне, украинская пресса считает его одним из наиболее значимых событий этого футбольного года. Однако, прекрасно зная о крайне низком уровне компетентности соответствующих служб ФФУ/УАФ, отечественные СМИ, эксперты и болельщики не питают особых иллюзий на положительный исход.

Впрочем, теоретические шансы все же есть – ввиду того, что специфика работы позволяет САС по-другому взглянуть на все обстоятельства и расценить действия определенных участников дела как превышение полномочий либо признать неверной трактовку УЕФА собственных регламентов и протоколов.

КОРРУПЦИОННЫЙ ДОМ

Между тем, украинская футбольная общественность так и не дождалась от ФФУ/УАФ ответов и на другие важные вопросы. Например, куда пошли огромные средства, полученные от УЕФА для борьбы с последствиями COVID-19?

Как известно, весной 2020 года УЕФА объявил, что в рамках этой программы выделил 55 национальным ассоциациям 236,5 миллиона евро.

"Наш вид спорта столкнулся с беспрецедентными трудностями, вызванными кризисом COVID-19. УЕФА хочет помочь своим ассоциациям ответить на вызов так, как будет уместно в их обстоятельствах. Как результат, мы решили выплатить каждой ассоциации до 4,3 миллиона евро за следующий сезон и остаток текущего, а также в рамках программы финансирования инвестиций. Эти средства могут быть использованы нашими ассоциациями на восстановление футбольного сообщества в том виде, в каком они посчитают нужным", – заявил в апреле президент УЕФА Александер Чеферин (Ru.uefa.com, 27.04.20).

Но, видимо, ФФУ/УАФ "посчитала нужным" использовать более четырех миллионов евро таким образом, чтобы украинский футбол этого, собственно, и не заметил.

В конце года федерация на своем сайте активно подводила итоги, тщетно пытаясь нарисовать хоть какую-то видимость своей работы и успехов. Однако, как ни странно, о том, что было сделано на эти средства от УЕФА, не было сказано ничего.

Совершенно очевидно, что расходование федерацией средств, полученных от УЕФА, нуждается в контроле не только со стороны СМИ и общественности, но и компетентных органов. Как уже не раз сообщалось, против руководства Дома футбола открыто около десятка криминальных дел – Национальной полицией, Генеральной прокуратурой, Национальным антикоррупционным бюро и Государственным бюро расследований.

Не так давно предположительные незаконные действия верхушки ФФУ/УАФ привлекли интерес даже генерального прокурора Украины. В декабре Ирина Венедиктова заявила, что возьмет под личный контроль расследование возможных преступлений.

"Следующее уголовное производство, в котором я хочу разобраться и взять под контроль ход следственных действий – дело о возможных преступлениях представителей законодательной и исполнительной власти вместе с должностными лицами Федерации футбола Украины. В свое время дело было очень громким, сопровождалась журналистскими расследованиями, но по непонятным причинам застыло, как холодец... Как только получу материалы дела, определю конкретный план следственных действий, направленный на достижение результата. Верю, что совместными усилиями откроем счет", – заявила Венедиктова (Pressing.net.ua, 15.12.20).

По всей вероятности, в 2021 году ожидается возобновление работы и Временной следственной комиссии Верховной Рады (ВСК) по расследованию нарушения законодательства ФФУ/УАФ при строительстве футбольных полей в 2017-2018 годах. Из-за пандемии коронавируса члены ВСК вынужденно взяли паузу. Но в скандальной истории с казнокрадом и коррупционером точка еще не поставлена. Поэтому есть надежа, что настоящие сюрпризы года Быка ожидают нас еще впереди…