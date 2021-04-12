Чемпионская гонка "Динамо" и "Шахтера" в УПЛ: обзор спортивных СМИ

В отсутствие матчей сборных и еврокубковых баталий с участием украинских клубов, внимание отечественной прессы на минувшей неделе всецело поглотила Премьер-лига, текущий сезон в которой близится к своей развязке.

Минувший тур УПЛ ожидался журналистами и специалистами с повышенным интересом. Главные претенденты на чемпионство "Динамо" и "Шахтер" проводили генеральные репетиции перед очной встречей, намеченной на 17 апреля. Однако, если в игре с "Мариуполем" СМИ заранее и небезосновательно начисляли горнякам три очка в копилку, то киевлянам прогнозировали сверхтяжелый вояж на "Днепр-Арену".

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ "БЕЛО-СИНИХ"

И неудивительно, поскольку в Днепре между собой встречались команды, которые весной шли без потерь и набрали больше всех очков.

"В 2021 году субботний соперник киевского "Динамо" в семи матчах чемпионата одержал пять побед при двух ничьих без единого поражения. Эта простая статистика вынуждала предположить, что выезд в Днепр будет тяжелым. К тому за неделю до игры с "Шахтером"...", – напоминает Fraza.com (11.04.21).

Поскольку соперники игру первого круга проводили на поле столичного коллектива, то в отчетной встрече днепряне выходили на газон родного стадиона, пусть и имели формальный статус гостевой команды. И этот факт только добавлял градус противостоянию.

"Подопечные Игора Йовичевича выглядели для киевлян чуть ли не более опасным соперником, чем Александрия Владимира Шарана в прошлом туре (2:1). Днепр-1 еще в конце прошлого года был способен измотать действующего чемпиона Украины, а в начале 2021 года столь уверенный стиль получил свое продолжение – ни одна команда УПЛ до этого не смогла обыграть днепрян в их стремительной эвакуации со дна турнирной таблицы", – подчеркивает всю сложность киевского испытания Football.ua (10.04.21).

По сути, Мирче Луческу предстояло настраивать своих подопечных на противника, который на сегодняшний день по игровым качествам вполне входит в топ-4 чемпионата. Более того, это должно было стать вторым кряду крайне сложным испытанием для "бело-синих". Ведь в прошлом туре "Динамо" выложилось в противостоянии с "Александрией", вырвав победу лишь на последней минуте основного времени.

К чести столичного коллектива и его тренерского штаба, днепровский экзамен они сдали на "отлично". Причем, как в один голос отмечают СМИ и эксперты, сделали это в чемпионском стиле. К слову, утверждают не только они, но и сам соперник киевлян.

"Хотел бы поздравить "Динамо" с победой. Вышел сложный и напряженный матч, в котором мы играли с, возможно, будущим чемпионом. В некоторых моментах мы ощущали их качество, тактическую и эмоциональную зрелость", – в частности, отметил после поединка коуч "Днепра-1" Игор Йовичевич. (Fcdynamo.kiev.ua, 10.04.21).

"В прошлом матче с "Александрией" динамовцы приятно удивили, показав ту игру, которую не стыдно назвать чемпионской. …Поэтому напрашивается всего лишь один очевидный вывод – динамовцы сыграли на редкость удачно и хорошо, порадовав всех, кому судьба титула чемпиона не безразлична", – таково мнение корреспондентов сайта Profootball.ua (10.04.21).

"Луческу со своим опытом, который он имеет в чемпионате Украины, все-таки доведет динамовцев до чемпионского титула. Сейчас именно киевляне фавориты в чемпионской гонке.

…Главная заслуга в этом самого Луческу. Его тактика приносит результат. Кроме того, румын угадывает со стартовым составом и заменами. Они тоже оказываются результативными. Мирча доверяет молодежи, и она отвечает ему взаимностью", – так оценил состояние киевлян бывший защитник "Динамо" и "Шахтера" Виктор Кондратов в интервью "Команде №1" (11.04.21).

Интересную закономерность подметил и заместитель главного редактора еженедельника "Футбол" Андрей Шахов. По наблюдению журналиста, "бело-синие" нынче проводят серию так называемых "матчей до гола". И именно киевляне становятся в них авторами первого результативного удара, хотя и дается им это непросто. Так, недавняя крупная победа над "Минаем" (3:0) тоже ознаменовалась "сухим" первым таймом. Соперник пропустил лишь на 52-й минуте, а 2:0 счет стал на 55-й. В минувшую субботу подопечные Луческу открыли счет на 57-й минуте, вскоре остались в большинстве, а на 67-й отличились повторно. Даже с "Зарей" была та же картина – первый тайм 0:0, и два подряд гола к середине второй половины (на 55-й и 58-й минутах). Если сюда добавить еще игру с "Рухом" (3:0), когда динамовцы повели в счете на 59-й минуте…

"Один раз случайность, два раза – совпадение, три – закономерность... У "Динамо" четыре победы из пяти последних по схожему сценарию! 0:0 к перерыву, и один или два мяча до 60-й минуты, которые и решают исход противостояния", – подчеркивает стиль и стабильность побед динамовцев А.Шахов (Fraza.com, 11.04.21).

ФАКТОР СИДОРЧУКА

Тем не менее, потерь киевлянам избежать не удалось. Правда, не очковых, а кадровых. Из-за травмы под вопросом теперь участие в "классико" с "Шахтером" защитника Ильи Забарного, получившего перелом носа после отмашки форварда "Днепра-1" Артема Довбика. А капитан Сергей Сидорчук точно не сыграет против горняков из-за желтой карточки, выписанной ему главным арбитром встречи с днепрянами Игорем Пасхалом.

Кстати, "горчичник" лидеру киевлян вызвал вопросы. Медиа в большинстве своем склоняются к неправильности принятого рефери решения. Не согласен с вердиктом и наставник "Динамо".

"Я был возмущен желтой карточке Сидорчуку. Судья слишком легко ее показал, хотя это был мелкий фол в центре поля, первый и последний у Сергея. Теперь он пропустит следующую игру с "Шахтером", а это наш капитан и очень важный игрок. Судье нужно было трактовать этот момент немного иначе и не показывать желтую карточку", – прокомментировал эпизод Луческу в эфире "Профутбол Digital" (10.04.21).

Понять тренера можно. Сидорчук поставил едва ощутимую подножку сопернику, который двигался по направлению к своим же воротам. Это не было ни грубо, ни угрожающе для развития атаки. А фол действительно стал первым и последним в поединке для капитана, который за последний месяц забил четыре гола и отдал результативную передачу в играх за клуб и сборную. И был по праву признан игроком "Динамо" в марте. Пожалуй, Сергей сейчас действительно лучший, наиболее стабильный и незаменимый в столичной команде.

"І ось такого гравця Пасхал своєю дивною карткою наперед виганяє з матчу проти Шахтаря. Луческу лютував, і є чого. В іншому епізоді дніпрянин наступає шипами на ногу Шапаренка – нічого, так можна. А тут дещо запізніла спроба відібрати – одразу попередження. То, може, правила змінилися і тепер давайте за кожен фол в центрі поля будемо жовтими розкидатися?" – недоумевает Football24.ua (10.04.21).

Конечно, тренерский штаб "Динамо", памятуя о трех предупреждениях Сидорчука, пошел на риск, выставляя своего лидера на матч с "Днепром-1" накануне всеукраинского дерби. Однако риск этот был оправдан, что и подтвердила игра. Она ожидалась сложной, таковой и получилась. А капитан мало того, что поставил точку в важном поединке, лично разогнав результативную атаку, был полноправным хозяином середины поля. Все это позволило сохранить победный настрой и запас прочности в семь очков перед битвой с принципиальным соперником. Пусть и ценой серьезной потери.

ОЛИМПИЙСКАЯ ПРОГУЛКА "ГОРНЯКОВ"

Совершенно иная картина наблюдалась на НСК "Олимпийский", где "Мариуполь" принимал "Шахтер". Там не заметили ни интриги, ни самого футбола как такового, ни даже ВАРа, благодаря которому можно было бы нивелировать две ошибки арбитра в обе стороны. Но, кому это интересно и нужно, если все известно заранее?

На поле главной арены страны был "Шахтер" и пацаны, одетые в форму "Мариуполя", по сути выполнявшие роль статистов в тренировке с повышенной ответственностью со стороны оппонента.

"За підсумковий результат "гірників" свічку за визначенням ставити не потрібно: вибачте, там все зрозуміло. Крім того, що за "Маріуполь" не зіграють всі орендовані у "Шахтаря" футболісти, так ще й не до сентиментів зараз команді Каштру. Це раніше, маючи комфортну перевагу над конкурентами, "Шахтар" міг собі дозволити ділити очки з приазовською командою. На даний момент не до проблем "молодшого брата". Тому без варіантів – плюс три очки "гірникам", – накануне матча писал Sport.ua (06.04.21).

Арендованные игроки – это 12 исполнителей, то есть весь стартовый состав, и даже больше! В придачу еще и дисквалифицированный ключевой хавбек Дмитрий Мишнев.

"По имеющейся информации, в договоре об аренде есть пункт, что в случае необходимости "Мариуполь" может в поединке с "Шахтером" задействовать его игроков, но для этого придется заплатить очень серьезную компенсацию. Однако приазовцы еще никогда не пользовались такой возможностью", – на всякий случай напомнил сайт Meta-ratings.com.ua (07.04.21).

Впрочем, это лишь для галочки, поскольку такие траты мариупольцам попросту не по карману. Да, их наставник Остап Маркевич старался бравировать, говоря о нескольких вариантах ведения игры против пока еще чемпионов. Однако план у его команды был один – проиграть и ни в коем случае никого не травмировать.

Что азовцы и претворили в жизнь: 0:3 при нуле ударов в створ и двух попытках вообще против двадцати у горняков. А по количеству фолов команда Луиша Каштру так и вовсе превзошла свой "фарм-клуб" – 11 против восьми. Красноречива и другая статистика, насчитывающая теперь 17 побед "Шахтера" в 18-ти последних матчах чемпионата и Кубка Украины при одной ничьей. А сколько побед у "Мариуполя" за всю историю дерби Донецкой области? Вопрос риторический…

ЗАЧЕМ ПОДСТАВИЛИ ШЕВЧЕНКО?

По сути, волею календаря "Шахтер" получил полноценный двухнедельный цикл подготовки к очному поединку с "Динамо". Весьма на руку горнякам пришлась и тема интересов национальной сборной, возникшая под заключительный отрезок чемпионата Украины. А именно инициатива, приписываемая главному тренеру "сине-желтых" Андрею Шевченко, – перенести два последних тура УПЛ на более ранний срок.

"Почему? Потому что в футболе, как известно, не бывает мелочей. И, если "Шахтер" рассчитывает нагнать семиочковое отставание от лидирующего "Динамо", то ему недостаточно обыграть команду Луческу в очной встрече – нужно, чтобы она еще потеряла где-то 4 очка. С уплотнением графика матчей УПЛ шансы на осечку "Динамо" возрастают", – полагает известный журналист и футбольный аналитик Игорь Линник на своей странице в сети Facebook (09.04.21).

Действительно, киевлянам, помимо матчей УПЛ, предстоит еще полуфинал Кубка Украины и возможный финал. То есть, за ближайший месяц потренировавшимся на "Мариуполе" горнякам останется провести еще пять матчей, тогда как играющее без передышки "Динамо" ждет 7-8 официальных игр. На завершающем этапе сезона – это существенная разница. Особенно с учетом графика его концовки для "бело-синих" – по два поединка за неделю.

Неудивительно, что "бело-синие" не поддержали предложенную позицию. По эту же сторону баррикад оказались также ведущие борьбу за выживание "Рух" со "Львовом". Хотя в прессе превалирует информация, что львовские команды попросту воздержались.

Впрочем, недоумение СМИ и болельщиков вскоре развеял Телеграм-канал "Динамо Киев Inside". Он, ссылаясь на свои источники в ФФУ/УАФ, подтвердил, что Андрей Шевченко не составлял письменного ходатайства о необходимости раннего окончания чемпионата УПЛ. Несмотря на настойчивый многодневный прессинг со стороны президента федерации:

"Мотивировка проста – европейские чемпионаты оканчиваются в 20-х числах мая и естественно, что десяток наших легионеров досрочно отпускать никто никуда не собирался. И держать две недели усеченный состав сборников никто не собирался, планы подготовки тому противоречили. Личный неудачный тренерский опыт Шевченко по весенней семейной прогулке сборников перед Евро-2016 тому подтверждение. Шевченко отказался составлять официальный документ". (T.me, 09.04.21).

По состоянию на утро понедельника, 12 апреля, никаких комментариев из Дома футбола, и тем более документальных подтверждений, не последовало.

С другой стороны, здравомыслящим болельщикам и так понятно, что "инициатива" Шевченко – фикция. Зная нынешнего наставника сборной как профессионала, с уважением относящегося к коллегам по ремеслу, трудно поверить, чтобы он пошел в обход них.

Андрею Николаевичу еще не один год предстоит работать в тренерском цеху. А это среда, где выработана своя линия поведения. Здесь нельзя ставить себя выше других, пользуясь привилегированным, но зачастую временным положением. Ведь в любой момент все может измениться, и отсутствие результата вмиг сбросит с вершины.

Главная команда страны – не исключение. Да, есть вещи, которые не обсуждаются – утвержденные заранее календари и регламентные нормы, согласно которым клубные тренеры обязаны отпускать своих игроков в сборные. Но, если приходится принимать решение в экстренных условиях, то, безусловно, необходим контакт между тренерами национальных и клубных команд. В процессе такого общения и принимаются решения, учитывающие интересы и аргументацию всех сторон.

Вот почему в сложившейся ситуации явно напрашивается звонок Шевченко наставникам клубов. Будь такой звонок, о нем бы все знали, сами тренеры говорили об этом. Но в ответ – тишина, которая является еще одним свидетельством кулуарного федерационного обмана.

Понятно, что сам Шевченко не будет выступать с опровержениями в СМИ. Это было бы, по меньшей мере, нелепо, ведь не он эту кашу заваривал. С другой стороны, вряд ли мы дождемся какого-либо внятного пояснения

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ ФУТБОЛЬНОЙ ЖИЗНИ

Рейтинг ФИФА. Что до самой сборной Украины, то несмотря на мартовские неудачи в квалификации к ЧМ-2022, она осталась в топ-25 лучших команд мира. В сравнении с предыдущим рейтингом "сине-желтые" сохранили за собой 24-ю строчку.

Соперники украинцев в финальном турнире Евро-2020 занимают следующие места: Нидерланды – 16 (-2), Австрия – 23 (0), Северная Македония – 62 (+3). А оппоненты в отборочном турнире чемпионата мира расположились на таких позициях: Франция – 2 (0), Финляндия – 54 (+1), Босния и Герцеговина – 55 (+1), Казахстан – 124 (-2).

Помощь от "Динамо". Помимо борьбы за чемпионство, в "Динамо" не забывают и о других важных делах. Так, представители киевского клуба в начале прошедшей недели в очередной раз посетили госпиталь, чтобы передать раненым бойцам АТО все, в чем они нуждаются, проходя восстановление после операций – продукты питания, необходимую одежду и обувь, вещи с символикой "бело-синих" и клубную атрибутику, которым всегда особенно радуются герои.

Президент Фан-клуба ФК "Динамо" Киев Сергей Михайленко передал военным слова благодарности за их подвиг и пожелания скорейшего выздоровления – от лица всех футболистов, тренеров и персонала клуба, которые не смогли присутствовать лично из-за карантина.

"На Востоке Украины продолжается война, и раненые парни в военном госпитале нуждаются в помощи. В связи с этим Игорь Суркис распорядился как можно скорее приехать и поддержать наших военных. Сегодня мы посетили военный госпиталь, но, кроме того, мы постоянно взаимодействуем с различными организациями, поддерживая наших бойцов, передавая помощь и, когда это возможно, приглашая на футбол.

Поддержка наших военных ведется непрерывно – это и посещение госпиталя, помощь в реабилитации и передача вещей, которые нужны ребятам. Волонтеры обращаются к нам с тем, о чем просят бойцы, я передаю этот запрос президенту клуба, и Игорь Суркис реагирует на просьбы", – рассказал С.Михайленко. (Fcdynamo.kiev.ua, 05.04.21).

"Как только я обращаюсь в "Динамо" с просьбой о том, что нам нужна помощь, клуб реагирует сразу. Так происходит с 2014 года, и мы очень благодарны за это. Большинство ребят в госпитале болеют за киевское "Динамо", и они всегда ждут приезда футболистов и моральной поддержки. Ведь главное для бойцов – понимать, что о них не забывают", – в свою очередь сказала одна из волонтеров Наталья Юсупова, с которой столичный клуб сотрудничает с самого начала военных действий на Донбассе. (Fcdynamo.kiev.ua, 05.04.21).