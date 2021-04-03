Чемпион России по футболу выпал из окна в Москве

Трехкратный чемпион России по футболу среди юношей Зелимхан Пугиев выпал из окна четвертого этажа одного из домов по Шелепихинской набережной в Москве, сообщает РЕН ТВ.

По информации СМИ, игрок столичного "Локомотива" госпитализирован с тяжелыми травмами с черепно-мозговой травмой и повреждениями грудной клетки и внутренних органов.

Обстоятельства произошедшего в настоящее время уточняются. Пугиев три раза выигрывал Кубок РФС среди юношеских команд.

Как сообщал OBOZREVATEL, осенью прошлого года одна из самых сильных и перспективных спортсменок России скончалась, выпав из окна 7-го этажа своей квартиры в Тюмени.

За жизнь жизнь россиянки, которая много раз занимала призовые места на крупных соревнования, врачи боролись несколько дней. Тюменцы приходили на станцию переливания крови, чтобы помочь молодой девушке, но, несмотря на общие усилия, спасти спортсменку не удалось.