"Челси" – "Реал": где смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов

Александр Чеканов
Футбол
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'Челси' – 'Реал': где смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов

Лондонский "Челси" и мадридский "Реал" сыграют друг с другом в четвертьфинальной дуэли Лиги чемпионов. Первая встреча команд состоится в столице Великобритании на стадионе "Стэмфорд Бридж" уже в среду, 6 апреля.

Повторение полуфинального противостояния минувшего сезона турнира можно будет увидеть на стримминговом канале "Megogo Футбол 1". Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени. При этом за игрой можно будет наблюдать бесплатно.

"Челси" примет "Реал" в Лондоне.
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"Челси" и "Реал" встречаются в четвертьфинале ЛЧ.

Кром того, трансляцию из Лондона организовывает российские вещатели "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 3". Также матча покажет казахстанский телеканал Qazsport/"Казспорт".

Напомним, в полуфинале минувшего розыгрыша Лиги чемпионов "Челси" сенсационно выбил "Реал" из турнира. В Лондоне "аристократы" выиграли 2:0, а встреча в столице Испании завершилась вничью 1:1.

"Реал" в минувшем розыгрыше вылетел от "Челси".

Отметим, что фаворитом матча в Лондоне считаются хозяева поля. Ставки на победу английской команды принимаются с коэффициентом 2,05. Ничья оценивается котировкой 3,40. А показатели на успех "Реала" достигают уровня 3,60.

Ставки на матч "Челси" – "Реал".

Как сообщал OBOZREVATEL, мадридский "Реал" пожертвовал миллион евро для пострадавших украинцев от вторжения России.

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