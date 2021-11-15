Бывший футболист 'Шахтера' прошелся по игре сборной России в матче с Хорватией

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис назвал закономерным поражение команды в решающем матче отборочного турнира к ЧМ-2022 от Хорватии (0:1). По словам экс-игрока донецкого "Шахтера", российские футболисты значительно уступают соперникам по уровню индивидуального мастерства.

Об этом сам Канчельскис заявил в комментарии Чемпионат.com. Он подчеркнул, что подопечные Валерия Карпина вышли на игру с намерением сыграть 0:0.

"Абсолютно закономерный результат. В первом тайме на поле не было никакого болота. Сборная могла зацепить одно очко, не усложнять себе жизнь и выйти на чемпионат мира в Катаре напрямую. Будем честны, по классу сборная Хорватия намного выше и лучше, чем мы. Претензий к самоотдаче наших ребят нет: все выкладывались изо всех сил, бились и старались. Но помимо стараний должно быть и мастерство. Невозможно все время обороняться и играть без нападения – любая команда не выдержит такого давления", – сказал Канчельскис.

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Он добавил, что в составе сборной России нет игрока с лидерскими качествами. "Как мы хотим победить таким образом? У этой сборной нет ярковыраженного лидера. Они могут быть лидерами против Кипра, Словении, Люксембурга, но все теряются в матчах с серьёзными соперниками: Германией, Хорватией. Лидером ты должен быть всегда и везде, против любой команды", – заявил экс-футболист.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный футболист московского "Спартака" Евгений Ловчев жестко раскритиковал сборную России за матч с Хорватией в отборе ЧМ-2022.