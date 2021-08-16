'Была пауза': появились новые данные о назначении Реброва тренером сборной Украины

Главный тренер эмиратского "Аль-Айна" Сергей Ребров по-прежнему остается главным кандидатом на пост нового наставника сборной Украины. 47-летний специалист взял короткую паузу в переговорах с руководством клуба относительно досрочного разрыва контракта.

Об этом в эфире программы "Великий футбол" сообщил ее ведущий Александр Денисов. По его словам, кроме Реброва на должность тренера "желто-синих" рассматривается и Александр Петраков.

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"На сегодняшний день, ситуация остается такой, что у нас есть два кандидата. Мои источники утверждают, что рассматриваются Ребров и Петраков. Ребров кандидат номер один. Касательно него два дня в переговорах была пауза. Точка в этой истории должна быть поставлена до вторника", – заявил Денисов.

Отметим, что накануне СМИ объявили, что именно Петраков станет преемником Андрея Шевченко в сборной Украины, так как Реброву не удалось договориться с "Аль-Айном" о расторжении действующего соглашения. Ранее сам Ребров подчеркнул, что был бы рад возглавить национальную команду, но уважает свои отношения с клубом.

1 августа бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко сообщил о том, что у него закончился контракт с национальной командой.

По информации, которая оказалась в распоряжении OBOZREVATEL, камнем преткновения в вопросе о продлении соглашения стала ее финансовая сторона.

После этого Мирон Маркевич, который в тот момент работал в УАФ, заявил, что сборную возглавит Ребров.

Как сообщал OBOZREVATEL, УАФ назначила Олега Блохина и Алексея Михайличенко на работу, связанную со сборной Украины.