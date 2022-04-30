Букмекеры изменили котировки на победу Украины над Шотландией в отборе на ЧМ-2022

Букмекерские конторы еще больше повысили коэффициенты на победу сборной Украины в матче против национальной команды Шотландии в полуфинальном плей-офф отбора на чемпионат мира 2022. Аналитики по прежнему считают наших футболистов аутсайдерами в поединке, запланированном на 1 июня.

Если месяц назад показатели на успех нашей сборной были 3,00, то теперь они достигли уровня 3,40. В тоже время коэффициенты на победу шотландцев немного снизились: с 2,30 до 2,20.

Изменились и цифры по ничьей в основное время: с 3,45 до 3,00.

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Аналитики оценивают возможность того, что обе команды забьют в первом тайме значением 2,00. По мнению экспертов поединок закончится с минимальным перевесом одной из команд.

Игра состоится на арене "Хэмпден Парк" в Глазго. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Шотландия – Украина. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

Отметим, что победитель противостояния Шотландия – Украина за путевку на мундиаль в Катаре поспорит с валлийцами 5 июня. При этом уже известны потенциальные соперники "желто-синих" на групповом этапе ЧМ-2022.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков рассказал о планах подготовки команды к июньским матчам. Накануне Европейский футбольный союз опубликовал новый календарь игр наших ребят в Лиге наций.