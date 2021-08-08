Бродский назвал экс-тренера сборной Андрея Шевченко предателем

Президент Федерации баскетбола Украины (ФБУ) Михаил Бродский считает, что экс-тренер национальной сборной по футболу Андрей Шевченко не имел право требовать повышения зарплаты, находясь на такой должности. По мнению Михаила Юрьевича, для Шевченко должно было быть честью работать главным наставником.

Бродский уверен, что просить 3 млн доллара может только предатель. Об этом глава ФБУ написал у себя в Facebook.

"Сколько должен получать Шевченко в сборной? Он должен работать за честь. 3 млн долларов это много для нашей страны, даже если он уже давно англичанин", – отметил Бродский.

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По его информации, у Андрея Николаевича и так было 3 млн долларов на весь тренерский штаб, но при этом его попросили курировать и младшие украинские сборные.

"Но для этого надо больше приезжать в Украину. Не подошло. С остальным воздержусь. В баскетболе только иностранный тренер получает копейки, украинцы работают за честь быть в сборной", – подытожил президент Федерации баскетбола Украины.

Ранее Бродский жестко высказался о Шевченко после его ухода из сборной Украины.

Напомним, по данным OBOZREVATEL, Шевченко был готов продлить контракт с Украинской ассоциацией футбола (УАФ) до конца чемпионата мира в Катаре при условии, что ему и его тренерскому штабу обеспечат годовой оклад в три миллиона евро. УАФ же была готова платить не более полутора млн.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 августа Андрей Шевченко объявил об уходе с поста главного тренера сборной Украины. Он провел на этой должности пять лет, приняв команду после Евро-2016.

Под руководством легенды украинского футбола "желто-синие" не смогли пробиться на ЧМ-2018, но в блестящем стиле выиграли отборочный этап к чемпионату Евро-2020. На самом турнире наша команда установила историческое достижение, выйдя в четвертьфинал.

С Шевченко сборная Украины провела 51 матч (36 официальных и 15 товарищеских). "Желто-синие" добыли 25 побед, сыграли 14 ничьих и 12 раз потерпели поражение.

Недавно стало известно, кто после Шевченко возглавит нашу первую футбольную команду.