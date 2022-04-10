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Бразильский футболист, получивший российский паспорт, разочаровался его бесполезностью

Максим Иншаков
Футбол
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Жоаозиньо

Известный бразильский футболист Жоаозиньо, который летом 2016 года получил второе гражданство Российской Федерации признался, что книжечка с двуглавым орлом ни дает ему практически никакие преимущества при поездках за границу. Единственное, для чего 33-летний хавбек использует документ, это внутренние поездки и внутренние банковские дела.

Отвечая на вопрос, когда он в последний раз пользовался паспортом России, игрок "Сочи" ответил, что пользуется им каждый раз, когда садится в самолет.

Жоаозиньо

"Кроме удобства перелетов за границей он не дает почти ничего. с российским паспортом тяжело получить визу. Внутри страны гражданство полезная штука. В тех же банковских вопросах, например. Открыть счет, получить услуги – без проблем", – цитирует спортсмена "Матч ТВ".

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Жоаозиньо выступал за Динамо Москва

В комментариях болельщики с иронией отнеслись к таким высказыванием спортсмена, отметив, что после начала "спецоперации" в Украине ему будут рады в таких странах как Никарагуа и Эритрея.

Комментарии болельщиков

Юзеры удивляются, что у многих глаза на ситуацию в РФ начинаются открываться только сейчас.

Комментарии болельщиков

Фанаты называют родной документ, без преувеличения, одним из "самых помойных паспортов", отмечая, что идет сразу минус шенгенская зона и минус США.

Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нападающий московского "Динамо" Клинтон Н'Жье признался, что ему нравится, как главарь Кремля Владимир Путин руководит страной.

Клинтон Н'Жье поддержал Путина

Он также добавил, что президент страны-агрессора пользуется огромной популярностью среди африканских народов.

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