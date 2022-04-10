Бразильский футболист, получивший российский паспорт, разочаровался его бесполезностью

Известный бразильский футболист Жоаозиньо, который летом 2016 года получил второе гражданство Российской Федерации признался, что книжечка с двуглавым орлом ни дает ему практически никакие преимущества при поездках за границу. Единственное, для чего 33-летний хавбек использует документ, это внутренние поездки и внутренние банковские дела.

Отвечая на вопрос, когда он в последний раз пользовался паспортом России, игрок "Сочи" ответил, что пользуется им каждый раз, когда садится в самолет.

"Кроме удобства перелетов за границей он не дает почти ничего. с российским паспортом тяжело получить визу. Внутри страны гражданство полезная штука. В тех же банковских вопросах, например. Открыть счет, получить услуги – без проблем", – цитирует спортсмена "Матч ТВ".

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В комментариях болельщики с иронией отнеслись к таким высказыванием спортсмена, отметив, что после начала "спецоперации" в Украине ему будут рады в таких странах как Никарагуа и Эритрея.

Юзеры удивляются, что у многих глаза на ситуацию в РФ начинаются открываться только сейчас.

Фанаты называют родной документ, без преувеличения, одним из "самых помойных паспортов", отмечая, что идет сразу минус шенгенская зона и минус США.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нападающий московского "Динамо" Клинтон Н'Жье признался, что ему нравится, как главарь Кремля Владимир Путин руководит страной.

Он также добавил, что президент страны-агрессора пользуется огромной популярностью среди африканских народов.