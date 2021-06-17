На матче Евро-2020 вывесили флаг "Слава Украине! Героям слава!". Фотофакт

Украинские фанаты ярко поддержали свою национальную сборную на матче 2-го тура чемпионата Европы по футболу против команды Северной Македонии. Наши соотечественники приехали в Румынию поддержать любимых игроков, вывесив на трибунах флаги с названием украинских городов.

Особое место на "Арене Националэ" занимал стяг с надписью "Слава Украине! Героям слава". Это полотнище ни один сотрудник стадиона или стюард не решился снять.

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Как сообщал OBOZREVATEL, во время игры Украина – Северная Македония стюарды потребовали убрать флаг с надписью "Слава нації! Смерть ворогам!".

Напомним, что перед стартом Евро-2020 с формой сборной Украины случился настоящий скандал.

УЕФА потребовал закрыть слова "Героям слава!" на экипировке национальной команды.

В Украинской ассоциации футбола (УАФ) нашли способ оставить слоган, а пресс-атташе нашей национальной команды Александр Глывинский заявил, что команда Шевченко собирается выступать на Евро-2020 с этой фразой.

Позже газета Bild опубликовала расследование, в котором назвала истинную причину такого запрета от УЕФА.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно будет увидеть на телеканале "Украина".