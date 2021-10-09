Болельщики сборной России не смогли простить своей национальной команде отвратительное качество игры, которое она показала в домашнем матче против Словакии. Поединок 7-го тура отбора на ЧМ-2022 завершился победой россиян, но лишь благодаря автоголу.

Огромное везение позволило российской команде не проиграть в этом матче.

Фанаты в соцсетях называют игру позором и возмущаются таким низким уровнем сборной.

"Какие же наши игроки неуклюжие. Это самое слабое поколение за всю историю. Физики нет, техники нет, ума нет, что-то мельтешат на фланге, хотя можно развернуть атаку в другую сторону. Больно смотреть, отбиваемся дома от словаков, никогда бы не подумал, что такое может быть. На чемпионате мира нечего ловить с такой игрой. Всегда верю в сборную, но это какая-то безнадега, хоть и выигрывают каким-то чудом", – пишут одни юзеры.

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"С*аное позорище. Дома отбиваемся всю игру от словаков. Позорище", - не сдерживаются другие.

"Какой то лютый трэш! Ни отобрать,ни подобрать,ни накрыть,ни владеть!" – возмущаются пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 9 октября, свой матч отбор проведет и сборная Украины. Уже были опубликован список телеканалов, которые покажут встречу и прогноз букмекеров.