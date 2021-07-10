"Болели за Англию": что говорят в Донецке про сборную Украины на Евро-2020. Видео

Большинство футбольных болельщиков в оккупированном Донецке следили за выступлением сборной Украины на чемпионате Европы-2020, однако за "желто-синюю" команду болели далеко не все. Издание "Донбасс.Реалии" провело небольшой опрос на улицах городах, в которых выяснило, как разделились симпатии местных жителей.

Некоторые из поклонников спорта №1 поддерживали подопечных Андрея Шевченко, но были и такие, которые открыто болели в четвертьфинале за Англию.

"Мне не очень интересно смотреть матчи сборной Украины. Слежу, но не болею", "Вообще за Англию болею еще с 90-х", "Это тот случай, когда к сожалению, я за Англию", – говорят фанаты.

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Некоторые дончане считают, что лидеры футбольной команды провалились на Евро-2020.

"Зинченко и Малиновский не показывали той игры, которую от нее ждали", "Степаненко неплохо себя проявил и Зинченко", "Больше выделялся Зинченко и Бущан", "Лично как люди мне никто там не нравится, но Ярмоленко считаю трудовым парнем, хорошо играет", – говорят респонденты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко назван самым полезным игроком команды на чемпионате Европы по футболу 2020 год по показателю InStat Index.

Напомним, что "желто-синие" на континентальном первенстве завершили выступления на стадии 1/4 финала, разгромно уступив Англии.

В групповом этапе Украина выиграла один матч (против Северной Македонии), уступив Нидерландам и Австрии.

Самый яркий поединок подопечные Шевченко провели против Швеции. Встреча завершилась в дополнительное время после гола Артема Довбика.

В Борисполе сборной Украины болельщики устроили настоящие овации.