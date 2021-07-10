"Болели за Англию": что говорят в Донецке про сборную Украины на Евро-2020. Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Донецк

Большинство футбольных болельщиков в оккупированном Донецке следили за выступлением сборной Украины на чемпионате Европы-2020, однако за "желто-синюю" команду болели далеко не все. Издание "Донбасс.Реалии" провело небольшой опрос на улицах городах, в которых выяснило, как разделились симпатии местных жителей.

В Донецке не болеют за Украину

Некоторые из поклонников спорта №1 поддерживали подопечных Андрея Шевченко, но были и такие, которые открыто болели в четвертьфинале за Англию.

"Мне не очень интересно смотреть матчи сборной Украины. Слежу, но не болею", "Вообще за Англию болею еще с 90-х", "Это тот случай, когда к сожалению, я за Англию", – говорят фанаты.

Видео дня
Фанаты против сборной Украины

Некоторые дончане считают, что лидеры футбольной команды провалились на Евро-2020.

Донбасс Арена

"Зинченко и Малиновский не показывали той игры, которую от нее ждали", "Степаненко неплохо себя проявил и Зинченко", "Больше выделялся Зинченко и Бущан", "Лично как люди мне никто там не нравится, но Ярмоленко считаю трудовым парнем, хорошо играет", – говорят респонденты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко назван самым полезным игроком команды на чемпионате Европы по футболу 2020 год по показателю InStat Index.

Украинцы не смогли забить Англии ни одного мяча.

Напомним, что "желто-синие" на континентальном первенстве завершили выступления на стадии 1/4 финала, разгромно уступив Англии.

Украина проиграла Англии.

В групповом этапе Украина выиграла один матч (против Северной Македонии), уступив Нидерландам и Австрии.

Гарри Кейн сделал дубль.

Самый яркий поединок подопечные Шевченко провели против Швеции. Встреча завершилась в дополнительное время после гола Артема Довбика.

Сборная Украины по футболу

В Борисполе сборной Украины болельщики устроили настоящие овации.

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