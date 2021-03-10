Без лидера полузащиты: "Шахтер" назвал заявку на матч с "Ромой" в Лиге Европы

Донецкий "Шахтер" отправился в Италию на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против столичной "Ромы" без ключевого полузащитника Тараса Степаненко.

Как сообщается на официальной странице "горняков" в Twitter, также помочь клубу не смогут Давид Хочолава, Михаил Мудрик и Маркиньос Сиприано. Наставник донецкой команды Луиш Каштру взял с собой 23 футболистов.

Полностью заявка "Шахтера" выглядит следующим образом:

Голкиперы: Шевченко, Пятов, Трубин

Защитники: Додо, Кривцов, Корниенко, Матвиенко, Исмаили, Витао, Бондарь

Полузащитники: Тайсон, Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Тете, Соломон, Алан Патрик, Майкон, Болбат, Судаков, Коноплянка

Нападающие: Мораес, Вьюнник.

Напомним, что матч "Рома" – "Шахтер" состоится в четверг, 11 марта. Букмекеры считают итальянцев фаворитами на выход в четвертьфинал.

В 1/16 финала Лиги Европы римляне обыграли "Брагу" со счетом 5:1 по сумме двух поединков, а "горняки" оказались сильнее израильского "Маккаби" из Тель-Авива (3:0).

Как сообщал OBOZREVATEL, директор селекционного отдела "Шахтера" Жозе Боту прокомментировал информацию СМИ о том, что донецкий клуб ведет переговоры со знаменитым итальянским специалистом Массимилиано Аллегри.