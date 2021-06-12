Бельгия – Россия: букмекеры назвали результат матча Евро-2020
Сборная Бельгии по футболу обыграет команду России в 1-м туре чемпионата Европы-2020, считают букмекеры William Hill. На победу лидера рейтинга ФИФА принимаются ставки с показателем 1,91. В тоже время успех подопечных Станислава Черчесова оценивается коэффициентом 4,20.
Ничья в игре маловероятно. На такой исход можно поставить с показателем 3,50.
Любители точных прогнозов могут проверить свою интуицию, сделав ставку на то, что лидер россиян Артем Дзюба забьет в течение всего матча. Если это случится, то за условные 100 единиц, можно получить 250 единиц чистой прибыли.
Аналитики почти не сомневаются, что зрители увидят голы.
При этом самый вероятный счет – 1:0 в пользу команды Роберто Мартинеса.
Как сообщал OBOZREVATEL, игра Бельгия – Россия состоится 12 июня в 22:00.
Уже опубликован список телеканалов, которые покажут игру. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию этой встречи.
Ранее на Херсонщине сборной России придумали "оригинальное" прозвище, а во Львове решили награждать зрителей за каждый гол, которые пропустят российские футболисты.