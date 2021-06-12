Бельгия – Россия: букмекеры назвали результат матча Евро-2020

Сборная Бельгии по футболу обыграет команду России в 1-м туре чемпионата Европы-2020, считают букмекеры William Hill. На победу лидера рейтинга ФИФА принимаются ставки с показателем 1,91. В тоже время успех подопечных Станислава Черчесова оценивается коэффициентом 4,20.

Ничья в игре маловероятно. На такой исход можно поставить с показателем 3,50.

Любители точных прогнозов могут проверить свою интуицию, сделав ставку на то, что лидер россиян Артем Дзюба забьет в течение всего матча. Если это случится, то за условные 100 единиц, можно получить 250 единиц чистой прибыли.

Видео дня

Аналитики почти не сомневаются, что зрители увидят голы.

При этом самый вероятный счет – 1:0 в пользу команды Роберто Мартинеса.

Как сообщал OBOZREVATEL, игра Бельгия – Россия состоится 12 июня в 22:00.

Уже опубликован список телеканалов, которые покажут игру. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию этой встречи.

Ранее на Херсонщине сборной России придумали "оригинальное" прозвище, а во Львове решили награждать зрителей за каждый гол, которые пропустят российские футболисты.