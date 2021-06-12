Бельгия – Россия: букмекеры назвали результат матча Евро-2020

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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2,8 т.
Бельгия – Россия: букмекеры назвали результат матча Евро-2020

Сборная Бельгии по футболу обыграет команду России в 1-м туре чемпионата Европы-2020, считают букмекеры William Hill. На победу лидера рейтинга ФИФА принимаются ставки с показателем 1,91. В тоже время успех подопечных Станислава Черчесова оценивается коэффициентом 4,20.

Ничья в игре маловероятно. На такой исход можно поставить с показателем 3,50.

Бельгия победит Россию

Любители точных прогнозов могут проверить свою интуицию, сделав ставку на то, что лидер россиян Артем Дзюба забьет в течение всего матча. Если это случится, то за условные 100 единиц, можно получить 250 единиц чистой прибыли.

Видео дня
Артем Дзюба забьет в течение игры

Аналитики почти не сомневаются, что зрители увидят голы.

Ставки на то, что обе команды забьют

При этом самый вероятный счет – 1:0 в пользу команды Роберто Мартинеса.

Назван самый вероятный счет

Как сообщал OBOZREVATEL, игра Бельгия – Россия состоится 12 июня в 22:00.

Группы Евро-2020.
Расписание Евро-2020.
Календарь плей-офф Евро-2020.

Уже опубликован список телеканалов, которые покажут игру. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию этой встречи.

Россию назвали оккупантом

Ранее на Херсонщине сборной России придумали "оригинальное" прозвище, а во Львове решили награждать зрителей за каждый гол, которые пропустят российские футболисты.

За голы в ворота сборной России можно будет получить бесплатное пиво
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