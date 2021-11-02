"Барселона" даже в кризисе победит "Динамо" в Киеве: букмекеры дали прогноз на матч ЛЧ

Аналитики букмекерских контор практически не дают шансов футболистам киевского "Динамо" на победу в матче Лиги чемпионов против "Барселоны", который состоится 2 ноября в украинской столице. Четвертый для обоих соперников поединок группового этапа в квартете Е начнется в 22:00 на НСК "Олимпийский".

На нашем сайте стартовала онлайн-трансляция "Динамо" – "Барселона".

Коэффициент на победу именитых гостей колеблется около 1.67-1.70, хотя некоторые оценивают шансы каталонцев еще выше. При этом на динамовцев можно поставить с коэффициентом 5.00-5.30, на ничейный исход – около 4.00.

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Града голов эксперты не ожидают: скорее всего, команды забьют 2-3 мяча. Напомним, что в первом круге "Динамо" сыграло вничью 0:0 с "Бенфикой", а на выезде уступило "Баварии" (0:5) и "Барселоне" (0:1). Испанский гранд проиграл и немцам, и португальцам по 0:3.

Руководить "блаугранас" на тренерском мостике впервые в Лиге чемпионов будет Серхи Бархуан, который заменил уволенного Рональда Кумана. Уже с новым наставником "Барса" в чемпионате Испании не смогла одолеть скромный "Алавес" (1:1). Известно, что Куман требует от "Барселоны" многомиллионную компенсацию.

Во втором матче дня в группе Е "Бавария" примет "Бенфику" в 22:00.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, где смотреть "Динамо" – "Барселона": расписание трансляций Лиги чемпионов.