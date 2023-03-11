Арбитр в Бразилии совершил ''самую большую ошибку в истории футбола''. Видео

Арбитр матча Кубка Бразилии Пауло Роберто Алвеш Жуниор стал главным героем матча между "Томбенсе" и "Ретро". Рефери поставил пенальти после столкновения в штрафной "Ретро" двух футболистов атакующей "Томбенсе".

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На 80-й минуте встречи один из форвардов гостей случайно наступил на ногу своему одноклубнику. Последний как подкошенный упал на землю, корчась от сильной боли. Судья не долго думая указал на 11-метровый удар, который и был точно реализован. Этот мяч стал единственным и победным.

Это решение вызвало большой протест фанатов, и бразильский чемпионат принял решение отстранить рефери. Команда из Пернамбуку сделала заявление, где назвала ситуацию "крупнейшей ошибкой в истории национального футбола".

"За свою ошибку он должен понести справедливое наказание и не причинять больше вреда ни одной северо-восточной футбольной команде", — говорится в тексте.

В той же публикации президент клуба Лаэрсио Герра поблагодарил его за поддержку, полученную после разногласий. Помимо болельщиков, в поддержку Retro высказалась Федерация футбола Пернамбуку (FPFPE).

"С этого момента мы будем ходатайствовать об отмене результата и проведения полицейского расследования, чтобы попытаться понять причину этого решения", - заключил он.

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