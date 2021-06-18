Англия – Шотландия: букмекеры дали прогноз на британское дерби на Евро-2020

Англия является явным фаворитом домашнего поединка против Шотландии, который пройдет в рамках второго тура Евро-2020. Матч состоится 18 июня в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Спортивные аналитики предлагают поставить на победу хозяев за коэффициент 1,28, на ничью – за 5,5, а вероятность триумфа их соперников оценивается котировкой 11. Ставки на то, что шотландцы не проиграют, принимаются за 3,50.

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Последнее британское дерби между сборными состоялось в отборе на ЧМ-2018, когда англичане разгромили соперников дома (3:0), а затем сыграли вничью на выезде (2:2). В 11 очных встречах они одержали 7 побед, дважды сыграли вничью и дважды проиграли.

Напомним, что на старте Евро-2020 родоначальники футбола в непростом матче одолели Хорватию, а шотландцы уступили Чехии, создав большое количество моментов. Один из голов был забит в их ворота ударом с центра поля.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно будет увидеть на телеканале "Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно расписание трансляций поединка Англия – Шотландия.