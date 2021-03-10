Анатолий Трубин в спецпроекте Parimatch: я вкалывал на тренировках

Звезда украинского футбола и воспитанник "Шахтера" Анатолий Трубин рассказал, почему гнаться за победой - плохая идея, как здоровая конкуренция в команде помогает стать лучшим.

"Все время, что себя помню, я любил смотреть футбол. В детстве лучшим подарком для меня были мячи, бутсы и футбольная форма. Родители заметили мою страсть. Мы жили в Донецке, поэтому в 5-летнем возрасте меня отвели в филиал легендарного клуба "Шахтер". С тех пор сильнее просмотра матчей я любил только саму игру. Сразу встал в ворота. Вкалывал на тренировках. А когда пропускал первые голы, мог расплакаться".

"Осознание, что я хочу на самом деле, помогло мне двигаться от одной победы к другой. Так я успел побывать основным вратарем горняков во всех возрастных группах Детско-юношеской футбольной лиги. Выступал за юношеские сборные Украины U-17 и U-18. Стал чемпионом Украины".

"Я всегда буду помнить свой дебютный профессиональный матч. Мне исполнилось 17 лет, уже некоторое время я жил и играл в Киеве. Тогда "Шахтер" играл против "Мариуполь" в матче Премьер-лиги. Я дебютировал в стартовом составе и не пропустил ни одного мяча ("Шахтер" обыграл "Мариуполь" 4:0 - ред.). С тех пор я сыграл 21 матч за донецкий клуб, в том числе на международном уровне".

"Надо помнить, что в футболе ситуация меняется каждые 15-20 минут. Если игра у команды не ладится, можно не пропустить мяч, сыграв вничью. Например, спасти команду на 90-й минуте, взяв пенальти. Ошибаясь каждый раз, не вешайте на себя ярлыков "хороший" или "плохой" вратарь".

"Ошибиться чтобы выиграть" - новый спецпроект главного мецената украинского спорта Parimatch и издание Na chasi. В рамках проекту представители украинского спорта, рассказывают о том, с чем в свое время не справились, и жизненные уроки усвоили из своих неудач.