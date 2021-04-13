Алиев назвал главную причину, почему бил жену. Видео

Бывший игрок киевского "Динамо" Александр Алиев в интервью спортивному журналисту Андрею Сенькиву заявил, что бил свою жену Татьяну потому что та, якобы его царапала.

По словам экс-игрока сборной Украины, он никогда не начинал какую-то ссору сам.

"Да, я не скрою, что где-то гулял, я где-то отдыхал, приезжал ночью домой. Я понимаю, что это скандал. Но я объяснял - можем поскандалить, можем поругаться. Но зачем было брать и царапать меня? Вот для чего поднимать руку? Я всегда объяснял: мы можем поругаться, можем словесно сказать друг другу. Я понимаю ее как женщину. Но зачем было лезть руками и царапать меня?" – рассказал Алиев в эфире своего Youtube-канала "Кент".

Александр и Татьяна Футбол 24

Александр назвал последствия таких поступков Татьяны.

"Мне завтра ехать на базу – это раз, мне надо переодеваться - это два. В третьих я нахожусь в коллективе, где пацаны. Они смотрят, видят и задают вопросы. Зачем мне это нужно? Я должен был приезжать на базу, переодеться, готовиться к тренировке, готовиться к игре, а не отвечать на дурацкие вопросы, что всех интересует", – отметил Алиев.

В ответ на это Сенькив отметил, что не существует ни одной причины бить женщину, назвав это средневековьем.

"Мне стыдно? Я никогда первым не подниму руку. Ну пускай было это один раз, и прошло. Но я предупреждал, говорил, но это все продолжалось и продолжалось. Вот из-за этого я так делал. Да, это меня не красит. Это не правильно. На женщину нельзя подымать руку, она мать моих детей. Но я считаю, что в той ситуации, которая происходила у меня, виноваты оба 50 на 50", – добавил Алиев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Татьяна Алиева рассказала о том, что была избита бывшим футболистом "Динамо". Позже она сообщила, что Александр во время драки сломал кровать.

Сам спортсмен показал откровенное видео с пьяной полуголой женой.