Сезон 1961 года памятный для поклонников киевского "Динамо". 60 лет тому назад киевляне осенью впервые стали чемпионами СССР, преодолев "непробиваемую" с 1936 года "стену" и став первым немосковским клубом, выигравшим чемпионат. Свое первое "золото" динамовцы завоевали под руководством Вячеслава Соловьева.

17 октября после окончания киевского матча с харьковским "Авангардом" стало ясно, что за тур до окончания чемпионата "Динамо" недосягаемо для своих ближайших преследователей – московских "Торпедо" и "Спартака".

А каким был тот памятный сезон для команды? Готовясь к нему, киевляне провели много международных матчей. Где и с кем – об этом в материале OBOZREVATEL.

Перед началом сезона состоялся выезд "Динамо" в Польшу. В Кракове "бело-синие" обыграли "Краковию" - 2:1 (голы забили Лобановский и Войнов). В игре с ведущим польским клубом "Гурник" (Забже) гости довольствовались ничьей – 3:3 (Серебряников, Лобановский, Каневский). Игры в Польше, а затем в Киеве с "Альянсен" (сборная Копенгагена) – 5:2 – и бразильской "Мадурейрой" - 1:2 – помогли "Динамо" сохранить форму и лидировать в чемпионате СССР.

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Перед финальным турниром (чемпионат проводился в двух подгруппах) киевляне отправились на товарищеские матчи в Италию. Их итог не очень удовлетворил ни болельщиков, ни саму команду. В первой игре гости с берегов Днепра встретились с ведущим клубом не только Италии, но и Европы – "Интернационале". Хозяева, руководимые знаменитым французским тренером Эррерой, не оставили динамовцам никаких шансов. Результат – 4:0 в пользу миланского клуба.

Хотя гости в следующих играх обыграли первого победителя Кубка обладателей Кубков и Кубка Италии "Фиорентину" – 2:1 (Серебряников, Биба), а также сыграли вничью с обладателем Среднеевропейского кубка (Кубка Митропы) "Болоньей" - 1:1 (Трояновский), поездка удовлетворения не принесла.

Заканчивали международный сезон 1961 года киевляне в Англии. В двух встречах – с "Астон Виллой" и "Эвертоном" - "Динамо" уступило соответственно 1:2 и 0:2. Лишь в третьей игре с "Арсеналом" гости сумели сыграть вничью – 1:1.

Вот таким насыщенным был первый чемпионский сезон для киевского "Динамо". Затем было еще 12 "золотых" осеней. Но та, 60 лет назад, никогда не забудется.

К сожалению, многие игроки первого динамовского чемпионского состава покинули этот футбольный мир: Макаров, Войнов, Лобановский, Базилевич, Серебряников, Каневский, Щегольков, Трояновский, Ануфриенко, Ерохин, Зайцев, Сучков… В "строю" же остаются Биба, Сабо, Турянчик, Сорокин. Крепкого здоровья им!