Игроки киевского "Динамо" частенько приглашались в составы символических сборных мира, Европы, принимали участие в юбилейных и прощальных матчах, проходивших в разных странах. О некоторых таких играх с участием динамовцев поведает OBOZREVATEL.

2 ноября 1973 года. Рио-де-Жанейро (Бразилия). Сборная звезд – сборная Бразилии – 1:2

Прощальный матч Гарринчи. В составе сборной звезд играл Владимир Онищенко.

28 декабря 1979 года. Сборная мира – "Боруссия" (Дортмунд) – 3:2

Весь сбор от матча пошел в детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Вместе с Пантеличем, Петровичем (оба – "Црвена Звезда"), Кролем ("Аякс"), Беккенбауэром ("Космос"), Сиксом ("Олимпик"), Сушичем ("Сараево"), Кройффом ("Лос-Анджелес Ацтекс") играл и Олег Блохин.

Видео дня

14 декабря 1980 года. Сборная мира – "Барселона" – 2:3

100 тысяч зрителей собрал матч в Барселоне. Весь доход от благотворительной встречи пошел в фонд осиротевшим детям. Тренер звезд и наставник национальной сборной ФРГ пригласил в состав и Олега Блохина. Его партнерами были Пеццай (Австрия), Платини (Франция), Мюллер и Румменигге (ФРГ).

Сборная Чехословакии – сборная Европы – 4:0

Этот матч был посвящен 80-летию чехословацкого футбола. В составе гостей выступали Стойкович, Кальтц, Кранкель, Антониони и наш Олег Блохин.

7 августа 1982 года. Сборная Европы – сборная мира – 3:2

Встреча прошла в Нью-Йорке в присутствии 77 тысяч зрителей. Организованная по решению ФИФА. Европейцами руководил тренер сборной ФРГ Дерваль, остальным миром – бразилец Сантана. Все средства, собранные от проведения игры, были переданы детскому фонду ООН-ЮНИСЕФ. Партнерами Олега Блохина были Дзофф, Беккенбауэр, Платини, Киган, Росси, Бонек.

27 июля 1986 года. Пасадена (США). Сборная Америки – сборная мира – 2:2

Сбор от этого благотворительного матч был перечислен мексиканским детям, пострадавшим от землетрясения. По данным ФИФА, за игрой наблюдали по телевидению 650 миллионов зрителей. После ничьей в основное время в серии пенальти более удачливыми оказались американцы, у которых лидером был Диего Марадона. В сборной мира партнерами Игоря Беланова были Штилике (ФРГ), Амаро (Франция), Росси (Италия), Пак Чан Су (Южная Корея)

8 августа 1987 года. Лондон, стадион "Уэмбли". Сборная Английской лиги – сборная мира – 3:0

61 тысяча зрителей собрались на "Уэмбли" на матче, посвященном 100-летию английской футбольной лиги. В 63 странах за игрой следили почти миллион любителей футбола. Партнерами Игоря Беланова и Александра Заварова в том матче были Платини, Альберто, Ларссон, Элькьяр, Марадона, Субисаррета.

Это далеко не все матчи, в которых вместе с лучшими игроками мира на поле выходили и звезды киевского "Динамо". Об этих играх в другой раз на OBOZREVATEL.