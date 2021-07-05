30-й чемпионат украинской Премьер-лиги ушел в историю. Чем он запомнился болельщикам, которые, увы, 90% матчей смотрели лишь с экранов своих телевизоров. "Красную карточку" поклонникам футбола, причем не только украинским, предъявил COVID-19.

Главный ньюсмейкер нашего турнира – киевское "Динамо". Спустя пять лет динамовцы вернули себе звание чемпионов Украины, сделав это досрочно. Это 16-й комплект золотых наград для киевлян в истории национальных первенств.

Если команда с берегов Днепра еще раз выиграет чемпионат Украины, над динамовской эмблемой "вспыхнет" третья звездочка. Сейчас в активе "бело-синих" 13 чемпионских вершин в чемпионатах СССР и 16 – в чемпионатах Украины.

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Набрав в 26 матчах 65 очков, подопечные Мирчи Луческу на 11 баллов опередили своего принципиального соперника – донецкий "Шахтер". "Бело-синие" также превзошли "горняков" по другим показателям: забили 59 мячей (у "Шахтера" – 54), пропустили 15 (соперник – 19), потерпели всего одно поражение (донетчане – четыре).

Свой нелегкий путь к третьей звездочке динамовцы Киева начнут в конце июля. В 31-м чемпионате УПЛ выступят 16 клубов. Дебютанты – "Верес" (Ровно), "Черноморец" (Одесса) и "Металлист-1925" (Харьков).

А победив в Тернополе в финальном матче розыгрыша Кубка Украины луганскую "Зарю" (1:0), динамовцы в 13-й раз стали обладателями этого трофея. Еще в их коллекции и Суперкубок страны, который был завоеван девятый раз в истории.

Примечательно, что завоевать три трофея в одном сезоне киевлянам удалось во второй раз. Первый был в сезоне-2006/2007, когда аналогичное достижение покорилось подопечным Анатолия Демьяненко.

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Гонку бомбардиров 30-го чемпионата, на его финише, выиграл голеадор "Ворсклы" Владислав Кулач. В ворота соперников полтавчан он забил 15 мячей, из них пять – с пенальти. У динамовца Виктора Цыганкова в активе 12 голов (4 с пенальти). Далее идут игрок "Миная" азербайджанец Анатолий Нуриев – 10 (6) и иранец Захедитабар Шахаб – 10 (2), поигравший в "Олимпике" и "Заре".

Лучшим ассистентом чемпионата стал полузащитник "Шахтера" бразилец Алан Патрик – у него 8 результативных передач. У Алексея Гуцуляка из "Десны" – 7 пасов, еще у семи игроков – по 6 ассистов.

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Руководители "Шахтера" не предложили продлить контракт главному тренеру португальцу Луишу Каштру. Теперь на тренерском мостике донетчан новый наставник – итальянец Роберто Де Дзерби, экс-тренер "Сассуоло", занявшего в итальянской серии А в прошлом сезоне восьмое место.

Де Дзерби подписал двухлетний контракт с возможностью продления еще на один год. В личном соглашении Роберто указана заработная плата – 2 млн евро в год! Это чуть больше, чем было у Каштру, но меньше, чем в свое время получал в "Шахтере" Паулу Фонсека.

Де Дзерби – 34-й тренер "Шахтера" за его 85-летнюю историю. 24 июля в своей первой игре на тренерском мостике "горняков" итальянец будет противостоять "Динамо" Мирчи Луческу в борьбе за Суперкубок Украины.

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Тем временем бронзовый призер, луганская "Заря", пока не может договориться о продлении контракта со своим тренером Виктором Скрипником, у которого остается всего один год по старому соглашению.

ФК "Львов" продлил контракт на три года с Анатолием Бессмертным. Львовяне заняли в чемпионате восьмое место, и этому во многом поспособствовал пришедший весной специалист, ведь "Львов" уже одной ногой был в первой лиге.

А вот Владимир Шаран после десяти лет работы покинул "Александрию", занявшую по итогам сезона девятое место. Его место занял Юрий Гура, трудившийся в структуре клуба и ранее.

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