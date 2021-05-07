Этот матч в отборе на Евро-1984 долго обсуждали футболисты, специалисты, болельщики. И повод для этого был.

Все дело в том, что в заключительном туре квалификации Евро-1984 сборную Испании в домашнем матче с командой Мальты устраивал выигрыш с разницей не меньше чем в… 11 мячей. Только при таком условии она согнала бы с верхней строчки Голландию. Однако заметим, что испанцы ни в одной игре, начиная с 1978 года, даже против самых слабых соперников не забивали больше пяти мячей, а на Мальте они с большим трудом одержали минимальную победу – 2:1.

Впрочем, пиренейцы добились нужного результата, хотя в середине первого тайма счет был ничейным, а на перерыв команды ушли с небольшим перевесом хозяев – 3:1. Избиение началось во второй половине встречи, а последний результативный удар Сеньор нанес на 86-й минуте. Думается, если бы за четыре дня до этого Голландия обыграла Мальту крупнее, чем 5:0, испанцы вколотили бы островитянам еще парочку мячей. В итоге конкуренты имели на финише одинаковую разницу, и судьбу путевки в финальный турнир решило количество голов – 24:8 против 22:6.

Результат 12:1 произвел эффект разорвавшейся бомбы. Голландцы были уверены в подкупе. УЕФА тщательно изучил видеозапись матча, но ничего криминального там не обнаружил. И действительно, исходя из ее просмотра, ни к чему придраться невозможно. В первом тайме и вовсе создавалось впечатление, что мальтийцы сражались отчаянно. А водопад голов после перерыва можно объяснить тем, что они не выдержали мощнейшего шквала атак. Если подкуп и имел место, то концы удалось надежно спрятать в воду. Простые испанские фанаты рассказывают, что, по слухам, игроки сборной Мальты после этого весьма комфортно отметили Рождество на одном из престижных курортов.

Вообще, крупные счета в матчах встречаются. В сентябре 1953 года киевское "Динамо" в своем первом послевоенном международном поединке обыграло в Киеве индийский "Ист Бенгал клаб" (13:1), а в 1955-м "бело-синие" опять же на своем поле разгромили сборную Ливана (18:0). Но ведь то были товарищеские матчи…

KEEP SMILE

Улыбайтесь, друзья, и делайте это почаще. Для вас эти анекдоты.

1. Обожаю свадьбы. Невеста изо всех сил притворяется, что она еще девственница, жених притворяется, что нашел именно ту единственную, родители молодоженов пытаются всех убедить, что они друг друга любят и уважают… И только гости остаются действительно искренними: пришли жрать – и жрут!!!

2. В ресторане:

- Девушка, можно пригласить вас на танец?

- А вы ночью не храпите?

3. Дорогая редакция! Можно заменить дикторшу программы новостей с пятым размером бюста на другую – с первым-вторым номером, а то мы не все новости понимаем.

4. Долго думала, что бы подарить мужу на день рождения. Пена для бритья, носки… Банально! Купила себе путевку в Египет. Пусть любимый отдохнет!

5. Женщина жалуется подруге:

- Никак не могу приучить мужа к порядку – каждый раз он прячет бумажник в новое место.

6. Разговаривают две подруги:

- Представляешь, он, чтобы мне шубу купить, готов был даже машину продать!

- Ого! Он у тебя такой хороший!

- Что "ого"? Машина-то моя!

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