Экс-тренер Кличко раскрыл, что было на спаррингах Владимира: итоги спорта 23 апреля
Экс-тренер Кличко рассказа о спаррингах Владимира, упомянув нокауты и махач, а в сети появилось новое видео с "Донбасс-Арены"
Кроме того, промоутер заявил о критической точке с боем Усик - Джойс, а канадская хоккеистка из-за огромного бюста ушла в модели
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 23 апреля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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