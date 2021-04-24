Экс-тренер Кличко раскрыл, что было на спаррингах Владимира: итоги спорта 23 апреля

Экс-тренер Кличко рассказа о спаррингах Владимира, упомянув нокауты и махач, а в сети появилось новое видео с "Донбасс-Арены"

Кроме того, промоутер заявил о критической точке с боем Усик - Джойс, а канадская хоккеистка из-за огромного бюста ушла в модели

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 23 апреля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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