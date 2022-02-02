Бундеслига: какие матчи посмотреть в 21-ом туре

Бундеслига уже давно вернулась с зимней паузы, и фанаты немецкого футбола снова ждут очередной тур каждые выходные. В этом году лига особенно интересна из-за игры одной из лучших команд мира – "Баварии", которая действительно набрала феноменальную форму. Несмотря на это лидер чемпионата все еще не набрал достаточный отрыв, и интрига сохранена. В ближайшее время фанатов ждет 21-й тур, в рамках которого пройдет несколько интересных матчей, стоящих просмотра. Зрителей ждут не только столкновения фаворитов, но и матчи середняков, которые борются за попадание в еврокубки. Какие матчи пройдут? Какие встречи стоят просмотра? Кто может удивить? Об этом вы узнаете в данной статье. А на этом сайте вы можете сделать ставки на премьер-лигу.

1. "Боруссия" - "Байер".

В самом интересном матче 21-го тура зрителей ждет столкновение двух претендентов на лидерство. "Боруссия" находится гораздо ближе к первому место в турнирной таблице. Клуб показывает стабильные результаты, несмотря на необязательные поражения, которых не избежать в регулярной лиге. "Байер" чуть менее стабилен, из-за чего отстает от двух лидеров, однако последнее время команда на подъеме. Клуб легко обыгрывает аутсайдеров и показывает отличную игру против фаворитов. Однако в этом матче стоит поставить на "Боруссия", ведь клуб выглядит гораздо стабильнее оппонента.

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2. "Майнц 05" - "Хоффенхайм".

Столкновение двух середняков, которые борются за попадание в еврокубки. "Майнц 05" последнее время находится на спаде, из-за чего он потерял большое количество позиций в чемпионате, и если клуб продолжит выступать на том же уровне, то уже не сможет бороться за еврокубки. В это же время "Хоффенхайм" находится в шаге от попадания в еврокубки, и, несмотря на два поражения, игра клуба против "Боруссии" показала, что он может бороться с фаворитами. Поэтому "Хоффенхайм" имеет большие шансы обыграть "Майнц", если тот не вернет свою прежнюю форму к их встрече.