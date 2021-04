Знаменитый российский боксер проиграл брутальным нокаутом. Видео

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Сергей Липинец (16-2-1, КО 12) потерпел разгромное поражение от 23-летнего американца Джейрона Энниса (27-0, КО 25).

Главный бой боксерского вечера в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) завершился досрочно.

Эннис владел преимуществом, часто пробивая защиту 32-летнего россиянина, и в четвертом раунде отправил уроженца Актюбинска в нокдаун. Развязка наступила в шестом раунде, когда Липинец пропустил правый боковой. Сергей "поплыл", потерял концентрацию, а после апперкота свалился на канвас. Рефери моментально остановил встречу.

A star is born: Ennis takes apart Lipinets, landing 53% of his power punches. 48 of Ennis' 125 landed punches were body shots. @ShowtimeBoxing pic.twitter.com/W8koubGmxG