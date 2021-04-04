Знаменитый британский боксер проиграл нокаутом в чемпионском бою и завершил карьеру. Видео

Знаменитый британский боксер Карл Фрэмптон (28-3, 16 КО) потерпел поражение от американца Джемела Херринга (23-2-0, 11 KO) в бою за титул WBO в первом легком весе.

Поединок в Дубае завершился техническим нокаутом.

С первых секунд Фрэмптон работал первым номером, был очень активным в атаке, а в одном из раундов рассек сопернику бровь. Но в пятом отрезке чемпион переломил ответил на затяжную атаку Карла левым прямым, отправив того в нокдаун.

В 6-м раунде Фрэмптом "зевнул" апперкот, после которого снова упал в нокдаун. Британец смог подняться и попытался продолжить встречу, однако продержался лишь несколько секунд. Серия ударов оппонента заставила его сдаться.

После поединка Фрэмптон заявил о завершении карьеры. За свою карьеру он становился чемпионом мира по версиям IBF (2014—2016) и WBA (2016), а также чемпионом Европы по версии EBU (2013) во втором легчайшем весе.

Кроме того британец в 2016-2017 годах владел титулом чемпиона мира по версии WBA в полулегком весе. В 2016-м был признан боксером года по версии журнала The Ring.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британский боксер Тед Чизмен (17-2-1, 10 КО) на последней секунде 11-го раунда победил соотечественника Джеймса Меткафа (21-1, 13 КО) в бою за титул чемпиона Британского Содружества в первом среднем весе.