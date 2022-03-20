Жена Усика показала, что такое "крымские мр*зи"

Жена непобедимого украинского боксера Александра Усика в своем Instagram поделилась статьей известной преподавательницы в украинской школе сомелье Евгении Николайчук. Первая украинка, получившая престижнейшую международную квалификацию в сфере вина, рассказала о жителях Крыма, с которыми пересеклась во время вынужденной эвакуации из Украины.

Так как Екатерина Усик уроженка Симферополя, рассказ Евгении вызвал у нее неподдельную бурю эмоций. У себя на странице Николайчук поведала, что жители Крыма используют свои сохранившиеся паспорта с тризубцами, чтобы пользоваться всеми привилегиями, которые Европа сделала для беженцев из материковой части Украины.

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При этом у таких граждан оккупированного полуострова есть и паспорт РФ, чего они даже не скрывают.

"В то время, как наши люди вынужденно переехавшие в другие страны не то, чтобы лишнего не возьмут, а готовы свою последнюю рубашку отдать, эти мр*зи используют наши паспорта, хотят, бл**ь, сэкономить. Непрекращающееся чувство ненависти", – написала Усик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жена Усика высмеяла россиян из-за фейков роспропаганды и назвала Путина больным

Екатерина Усик разоблачила подлость России, отметив, что власти этой страны всегда провоцировали войны и теракты, в том числе и на территории РФ.

Ранее жена Усика жестко высказалась в адрес российского правительства и министра иностранных дел Сергея Лаврова, цинично заявившего после переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой о том, что РФ якобы не нападала на нашу страну.

До этого супруга чемпиона супертяжелого веса обратилась к российскому боксеру Александру Поветкину, назвав его трусом.

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