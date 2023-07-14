'Жадное Пузо боится меня': Усик категорично ответил на вопрос о бое с Фьюри

Обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) избегает боя с украинским объединенным чемпионом Александром Усиком (20-0, 13 КО) из-за страха проиграть. Именно по этом Цыганский король выбрал для своего следующего поединка представителя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсиса Нганну.

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Такое мнение в интервью британскому телеканалу Sky Sports выразил сам Усик. Он назвал странным решение Фьюри подраться не с кем-то из боксеров, которые находятся на высших строках рейтинга, а с представителем смешанных единоборств, никогда не выходившим в ринг.

"Классно парни заработают денег. Для Фрэнсиса Нганну это отличная возможность, а для Тайсона Фьюри нет. А вам не кажется странным, что Тайсон выбрал для боя не парня из топ-10, а того, кто никогда не боксировал в ринге. Боится ли он меня? Конечно! Жадное Пузо боится меня", – сказал Усик.

Ранее промоутер нашего спортсмена Александр Красюк раскритиковал бой Фьюри – Нганну и выразил мнение о том, что Тайсон должен быть лишен чемпионского пояса WBC. Также представитель Александра рассказал, что британец отказался помогать Украине.

Сам наш соотечественник проведет обязательную защиту своих титулов против Даниеля Дюбуа (19-1, 18 КО) во Вроцлаве 26 августа. В случае победы Александр надеется провести объединение всех поясов супертяжелого веса в бою с Фьюри.

Саудовская Аравия намерена организовать бои Усик – Фьюри и Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный российский промоутер Владимир Хрюнов пожелал Александру Усику поражения в бою с Даниелем Дюбуа. Сам британец рассказал о страхе, которые увидел в глазах украинца во время дуэли взглядов. В свою очередь Усик резко обратился к Тайсону, послав его.

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