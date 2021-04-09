Владимир Кличко: я выбрал бокс не из-за любви к спорту

Михаил Морозов Бокс 11:38, 9.04.2021

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко признался, что начал заниматься этим видом спорта исключительно ради того, чтобы иметь возможность выехать за пределы СССР.

В интервью на YouTube-канале Miami Herbert Business School наш соотечественник заявил, что его старший брат Виталий с самого начала был бойцом, а ему пришлось учиться этому.

"На самом деле мне не нравилось то, чем я занимаюсь. Мне не нравилось, что я не родился бойцом, как мой брат. Я научился этому. Я просто хотел уехать из СССР, чтобы путешествовать. В то время только политики и спортсмены могли себе это позволить. Обычный гражданин страны не имел никаких шансов на то, чтобы отправиться в путешествие. Для политика я был слишком молод, а вот для спортсмена – в самый раз. Я выбрал бокс не из-за любви к спорту, а ради путешествий", – признался Кличко-младший.

Напомним, что Владимир принял участие в 69 поединках на профессиональном уровне. На его счету 64 победы (54 нокаутом) и 5 поражений. В последний раз украинец выходил на ринг в апреле 2017 года, когда досрочно проиграл британцу Энтони Джошуа.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный директор компании K2 Promotions Александр Красюк назвал факторы, которые могут заставить Кличко-младшего вернуться в бокс.

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