Владимир Кличко ответил на вопрос о Путине

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко выразил уверенность в том, что в мире не останется диктаторов.

Об этом сам экс-чемпион мира заявил в интервью YouTube-каналу Miami Herbert Business School, отвечая на вопрос о режиме президента России Владимира Путина и других подобных лидеров стран.

"Я доволен тем, что на практике прошел через советскую систему, понимаю социализм и капитализм, потому что взрослел на Западе. Уверен, что все, что делается насильно, в итоге имеет конец. Как диктатура. Диктаторы потерпят неудачу. В этом нет сомнения. На государственном уровне все было бы хорошо, если бы каждый чиновник лучше понимал свою ответственность", – отметил Кличко-младший.

Владимир также выступил против любого проявления дискриминации в обществе. "Мы всегда будем находиться между добром и злом. Но добра больше. Зла меньше, но мы слышим о нем больше. Мы должны быть готовыми всегда бороться за демократию, равенство. Это то, что делает нас людьми. Разные нации, расы. Дискриминация показывает нам ужасные вещи. Как, например, Холокост", – сказал бывший чемпион.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Кличко откровенно признался в том, что решил заняться боксом, чтобы иметь возможность вырваться из СССР.