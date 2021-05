В скандальном бою с двумя нокдаунами определился абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе

Британец Джош Тейлор (18-0, 13 КО) победил Хосе Карлоса Рамиреса (26-1, 17 КО) и завоевал чемпионские пояса WBC, WBO, WBA и IBF, став абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе. Поединок в американском Лас-Веагасе на арене "Virgin Hotels" завершился единогласным решением судей в пользу британского боксера: 114-112, 114-112, 114-112.

Встреча прошла под диктовку 30-летнего Тейлора, который смог дважды уронить оппонента в нокдаун.

Первый случился в 6-м раунде, когда Рамирес нарвался на жесткий встречный.

WE HAVE OUR FIRST KNOCKDOWN!@JoshTaylorBoxer puts down Ramirez in the opening seconds of Round 6 with a big left upstairs.#RamirezTaylor | LIVE NOW on ESPN pic.twitter.com/snfwmLkfpW — Top Rank Boxing (@trboxing) May 23, 2021

А 7-м раунде в скандальном эпизоде случился второй.

Судья постучал бойцов по рукам, чтобы те расцепили их. Они это сделали, после чего Тейлор моментально пробил апперкот.

This @JoshTaylorBoxer uppercut in Round 7 was felt in the whole venue ... 🤯#RamirezTaylor | LIVE NOW on ESPN pic.twitter.com/wJVRzML7eF — Top Rank Boxing (@trboxing) May 23, 2021

Этот успех позволил Тейлору стать первым британским боксером, взявший "абсолютку" с четырьмя поясами. Ранее все титулы в трех поясах собирали Леннокс Льюис и Ллойд Ханниган; в двух поясах: Аллан Миртен и Кен Бучанан.

Кроме того британец шестой абсолютный чемпион мира в истории с четырьмя поясами (Теофимо Лопес, Александр Усик, Теренс Кроуфорд, Бернард Хопкинс и Джермейн Тейлор).

🎥 #𝙍𝘼𝙈𝙄𝙍𝙀𝙕𝙏𝘼𝙔𝙇𝙊𝙍 𝙃𝙄𝙂𝙃𝙇𝙄𝙂𝙃𝙏𝙎 🥊



In a fight that had everything, @JoshTaylorBoxer delivered the game-changing moments that helped him secure his place in history. 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🌪 pic.twitter.com/IQxbVA9mtE — Top Rank Boxing (@trboxing) May 23, 2021

Ранее для получения этого звания достаточно было титулов WBC, WBA и IBF.

Отметим, что бой Рамирес – Тейлор посетил украинец Василий Ломаченко, который проводит свою подготовку к бою с Масайоши Накатани.

Недавно Ломаченко стал также участником скандала, когда в США у себя во дворе поднял родной флаг "Испании".