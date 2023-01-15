В Лондоне порноактриса вышла в ринг и победила нокаутом в 1-м раунде. Видео
Звезда OnlyFans и порноактриса Элли Брук добыла свою вторую победу на боксерском ринге. Поединок против 21-летней звезды TikTok Фейт Ордвей состоялся в андеркарте боя между блогером KSI и киберспортсменом FaZe Temperrr на шоу MF & DAZN: X Series в Лондоне.
Элли выглядела более подготовленной и не оставила шансов оппонентке. С первых секунд боксерши пошли в размен ударов, но фаворитка значительно превосходила Ордвей в мощности ударов.
Рефери остановил избиение Фейт в конце 1-го раунда присудив победу Брук техническим нокаутом.
25-летняя Брук является настоящей знаменитостью на платформе OnlyFans, до этого снимаясь в фильмах для взрослых.
Она без стеснения публикует свои обнаженные фотографии в Twitter, собирая сотни восторженных комментариев от поклонников.
Перед боем Брук произвела настоящий фурор своим сексуальным нарядом.
Свою победу Элли Брук праздновала с чемпионкой мира по версии IBF Эбани Бриджес (9-1, 4 КО), которая работала на углу вместе с тренером Марком Тиббсом.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на некоторые фотографии победительницы.
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