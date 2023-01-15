Звезда OnlyFans и порноактриса Элли Брук добыла свою вторую победу на боксерском ринге. Поединок против 21-летней звезды TikTok Фейт Ордвей состоялся в андеркарте боя между блогером KSI и киберспортсменом FaZe Temperrr на шоу MF & DAZN: X Series в Лондоне.

Видео дня

Элли выглядела более подготовленной и не оставила шансов оппонентке. С первых секунд боксерши пошли в размен ударов, но фаворитка значительно превосходила Ордвей в мощности ударов.

Рефери остановил избиение Фейт в конце 1-го раунда присудив победу Брук техническим нокаутом.

25-летняя Брук является настоящей знаменитостью на платформе OnlyFans, до этого снимаясь в фильмах для взрослых.

Она без стеснения публикует свои обнаженные фотографии в Twitter, собирая сотни восторженных комментариев от поклонников.

Перед боем Брук произвела настоящий фурор своим сексуальным нарядом.

Свою победу Элли Брук праздновала с чемпионкой мира по версии IBF Эбани Бриджес (9-1, 4 КО), которая работала на углу вместе с тренером Марком Тиббсом.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на некоторые фотографии победительницы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!