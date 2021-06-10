Усик снялся в необычной фотосессии и вызвал беспокойство в "Укрзалізниці"

Украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) принял участие в фотосессии на рельсах и вызвал беспокойство у работников "Укрзалізниці". В государственной компании обратились к нашему соотечественнику и призвали его соблюдать правила поведения на железнодорожных объектах.

На своей странице в Facebook организация напомнила о том, что Усик является кумиром многих жителей нашей страны, поэтому его действия могут стать примером для других людей. В "Укрзалізниці" также пожелали Александру успешной подготовки к чемпионскому поединку против британца Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

"А-а-а... Никогда такого не было – и снова случилось... "Укрзалізниці" снова приходится переживать из-за поведения кумиров многих украинцев. На этот раз известный боксер Александр Усик, видимо, забыл о правилах поведения на объектах железной дороги и сел на рельсы ради оригинальной фотографии для соцсетей. Александр, среди железнодорожников тоже много ваших фанов, но правила важно соблюдать. Берегите себя и нервы машинистов! Призываем Александра больше не нарушать правила, быть примером для своих поклонников. И искренне желаем успешной подготовки к бою с Джошуа. И пусть кулаки будут такими же прочными, как рельсы "Укрзалізниці", – написали в организации.

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Напомним, что в следующем поединке Усик должен встретиться с британцем как обязательный претендент на его пояс WBO. Энтони хотел проигнорировать украинца и подраться со своим соотечественником Тайсоном Фьюри, однако арбитражный суд в США обязал Цыганского короля провести третий бой против Деонтея Уайлдера.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Джошуа Эдди Хирн анонсировал подписание контракта на поединок с Усиком и назвал новую дату противостояния.