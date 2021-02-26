Усик снял клип под советскую песню: спортивные итоги 25 февраля

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" вышли в 1/8 финала Лиги Европы, а российского лыжника Александра Большунова наказали за хамство на Кубке мира.

Кроме того, Александр Усик снял клип под советскую песню.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 26 февраля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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