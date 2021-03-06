Усик провел бой с двумя боксерами одновременно. Видео

Непобедимый украинский супертяж Александр Усик (18-0, 13 КО) в рамках подготовки к бою с британцем Джо Джойсом (12-0, 11 КО провел необычный спарринг.

Наш соотечественник вышел на ринг с двумя боксерами одновременно и выложил видео у себя в Instagram. В ролике видно, как Усик старается большей частью работать в защите, уходя от ударов оппонентов, значительно уступающих ему в антропометрических параметрах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джойс высмеял предложение Александра провести бой в Украине на киевском НСК "Олимпийский". 35-летний уроженец Лондона ретвитнул пост крымчанина, сопроводив его едким комментарием.

Недавно Усик признался, что перед каждыми соревнованиями молится и держит какой-то маленький пост, если это позволяет его физика.

18 февраля Всемирная боксерская организация (WBO) назначила бой между Усиком и Джойсом за звание временного чемпиона мира.

Напомним, что Усик и Джойс уже встречались на ринге во Всемирной суперсерии бокса. В марте 2013 года наш соотечественник победил единогласным решением судей.